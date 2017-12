Silke Gintenstorfer mit ihren Söhnen Samuel und Tyler Leon sowie Lebenspartner Manuel Winklinger. Bild: VOLKER WEIHBOLD Oberösterreich Samuel ist eine Laune der Natur und ein Geschenk des Himmels OBERÖSTERREICH. 952 Familien konnten heuer vom OÖN-Christkindl unterstützt werden. Eine davon ist Familie Gintenstorfer aus dem Innviertel Der zwölfjährige Samuel kam mit einem Chromosomendefekt zur Welt. Der lebhafte Bub muss rund um die Uhr betreut werden. Von Valentina Dirmaier, 28. Dezember 2017 - 00:04 Uhr

Samuel dürfte eigentlich nicht auf der Welt sein. Das haben Mediziner zu Silke Gintenstorfer gesagt, als feststand, dass mit der Erbinformation ihres Sohnes etwas nicht stimmt. Samuel hat einen Chromosomendefekt. Samuel ist behindert. Samuel ist ein Fehler, den die Natur oft nicht zulässt, der häufig in der Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt natürlich bereinigt werden würde. Das wurde Silke Gintenstorfer 2011 von Ärzten erklärt.

Jahrelang wusste die gebürtige Hörschingerin nicht, was mit ihrem Erstgeborenen, der mit Prellungen am ganzen Körper geboren wurde und der nach einem Atemstillstand am zweiten Lebenstag einige Wochen auf der Intensivstation verbrachte, los ist. Warum er so anders ist als die Gleichaltrigen.

Vor sechs Jahren bestätigte ein Gentest die Vermutung. "Als Mutter schluckst du schon, wenn du erfährst, dass dein Kind nie normal sein wird. Aber wir sind froh, dass wir Samuel haben", sagt die 38-Jährige. Die Diagnose erhielt sie, da war ihr zweitgeborener Sohn Tyler Leon, ein gesundes Kind, bereits im Kindergarten.

Sie haderte damals sehr. Weil mit den Befunden ihre größte Angst auf Papier gedruckt war: Der Gendefekt im dritten und vierten Chromosom wurde mit dem Erbmaterial der Mutter weitergegeben. "Dabei hab’ ich mich gesund ernährt und, als ich erfahren hab’, dass ich schwanger bin, sofort mit dem Rauchen aufgehört."

Samuel, der nach einer problemlosen Schwangerschaft nach dem errechneten Geburtstermin mit knapp fünf Kilogramm zur Welt kam, kann die Sorgen, die Selbstvorwürfe seiner Mama nicht verstehen. Er, der aufgeweckte, fröhliche Bub, besitzt das Werkzeug Sprache nicht. Aber er hat die Gabe, sich über seine Gefühle auszudrücken. "Samuel spürt genau, wie andere auf ihn reagieren, und entscheidet sorgfältig, wen er an sich heranlässt." Das Sorgenkind ist sehr sensibel. Wie sein Immunsystem, das seit Anbeginn besonders anfällig für Verkühlungen und Erkrankungen ist.

Doch nicht nur die häufigen Infekte machen dem Schüler der Adalbert-Stifter-Schule Ried zu schaffen. Auch eine angeborene Fehlstellung der Hüfte bereitet zunehmend Probleme. Sam, wie ihn Verwandte nennen, kann gehen, aber keine weiten Strecken zurücklegen. Ein Rollstuhl musste für den Zwölfjährigen angeschafft werden. Der stellte seine Mama, die im Frühjahr mit ihm und seinem Bruder zu ihrem Lebenspartner Manuel und dessen Sohn Fabian nach Mehrnbach ins Innviertel zog, vor neue Herausforderungen: Ein neues Auto musste dringend her, damit das rollende Hilfsmittel und die drei Kinder der Patchworkfamilie gemeinsam transportiert werden können.

Weil Silke Gintenstorfer mit dem Wohnortwechsel ihren Beruf als Verkäuferin im 70 Kilometer entfernten Haid aufgeben musste und weil Partner Manuel von seinem Arbeitgeber in die Winterpause geschickt wurde, machte sich das OÖN-Christkindl auf den Weg ins Innviertel, um den drei Buben und ihren Eltern einen Teil der finanziellen Last abzunehmen.

Von der Unterstützung sollen auch weitere Intensivtherapien bezahlt werden. Diese würden die Familie für wenige Tage entlasten und die Entwicklung von Samuel fördern. "Als er mich im Sommer, nach der letzten Therapiewoche, spontan umarmt hat, als wir ihn abgeholt haben, war ich sehr gerührt. Das hat er zuvor noch nie gemacht", schwärmt Mama Silke, die durch die Rundumpflege ihres Sohnes an ihre körperlichen Grenzen stößt und zunehmend auf Hilfe von außen angewiesen ist.

Den Satz der Ärzte von damals, dass der Bub nicht auf der Welt sein dürfte, kann Silke Gintenstorfer nicht einmal mehr in den Mund nehmen. Denn Samuel ist trotz der Sorgen ihr Kind. Ihr Sonnenschein. Ihr Geschenk des Himmels.

608.067,04 Euro wurden bei der Solidaritätsaktion der OÖN bis kurz nach Weihnachten gespendet. Davon entfallen 346.744,11 Euro auf die 105 Großspender, die in den vergangenen Wochen große und kleine Schecks an die Redakteure der OÖN überreichten. Vielen Dank!

Die gesamte Spendensumme wurde bisher auf 952 Familien aus Oberösterreich aufgeteilt. Insgesamt sind von 2. November bis 22. Dezember 2053 Hilfsansuchen an das OÖN-Christkindl gestellt worden.

