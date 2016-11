Christkindl-Gala: Eintritt hilft Landsleuten in Not

LINZ. Am 8. Dezember feiert das Singspiel "Im Weißen Rössl" Premiere. Der Eintrittserlös kommt dem OÖN-Christkindl zugute.

Auch Rössl-Wirtin Gudrun Peter unterstützt das OÖN-Christkindl. Bild: (Hörmandinger)

Jeden Tag eine gute Tat, heißt es. Wer zu Mariä Empfängnis die OÖN-Christkindl-Gala im Linzer Musiktheater besucht, hat diese am Donnerstag, 8. Dezember, bereits vollbracht. Denn der Reinerlös der Eintrittskarten kommt je zur Hälfte dem OÖN-Christkindl – und damit Landsleuten in Not – und der Aktion "Sei so frei" der Katholischen Männerbewegung zugute. Gleichzeitig werden die Galagäste bestens unterhalten. "Das weiße Rössl" feiert im Linzer Musiktheater in einer Urversion exklusive Premiere.

Wo ist Oberkellner Leopold?

Um eine Souffleuse müsste sich Regisseur Karl Absenger nicht lange bemühen. Gudrun Peter, Wirtin des Hotels "Weißes Rössl" am Wolfgangsee, kennt das Stück mindestens genauso gut wie die Schauspieler, die in die Rollen von Oberkellner Leopold und Schönling Sigismund schlüpfen. Dass es die nicht wirklich gibt, ist oft gar nicht so selbstverständlich, wie es scheint.

"Ich werde oft gefragt, warum wir den Eingang zum Hotel verlegt haben. Der sei doch im Film ganz wo anders gewesen", erinnert sich Peter an viele lustige Konversationen mit Touristen. Dreimal im Jahr sehe sie das Stück. "Langweilig wird es nicht. Es ist immer ein bisschen anders." Nur die Darstellung des überstrapazierten Personals gefällt ihr nicht. "Das ist natürlich nicht der Ruf, den wir haben möchten", sagt Peter und lacht.

Spende an das OÖN-Christkindl

Besonders schön sei es, wenn eine Aufführung hilft, Landsleuten ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren. "Wir haben in der Region eine große soziale Verantwortung und sind froh, wenn wir hier helfen können." Einheimischen, die ein Schicksalsschlag auf den Boden geworfen hat, möchte sie aufhelfen.

Darum wird Gudrun Peter auch dem OÖN-Christkindl helfend unter die Flügel greifen. Damit das Glück bald vor der Türe steht.

OÖN-Christkindl-Gala

Die OÖN-Christkindl-Gala findet dieses Jahr zu Mariä Empfängnis, Donnerstag, 8. Dezember, statt. Ab 19.30 Uhr wird im Linzer Musiktheater das Singspiel „Im Weißen Rössl“ gezeigt. Karten gibt es im Landes-und Musiktheater und im Internet unter www.landestheater-linz.at

