Berufsimker wie Heinz Wahlmüller (Bild) geben den Besuchern Einblick in die Kunst der Bienenhaltung. Bild: Imkereizentrum Oberösterreich Im Imkerzentrum zwei Tage für die Bienen schwärmen LINZ. Am 22. und 23. Juni steigt in Linz-Urfahr das große Imkerfest Von Alfons Krieglsteiner, 16. Juni 2018 - 00:04 Uhr

Ein Summen und Brummen liegt in der Luft, es duftet nach Honig: Kommenden Freitag und Samstag ist das Imkereizentrum des Landesverbandes für Bienenzucht in Linz Schauplatz eines Events für Bienen und Menschen: Mehr als tausend Besucher werden zum ersten oberösterreichischen Imkerfest erwartet.

"Das Programm richtet sich an die Imker genauso wie an interessierte Laien", sagt Oberösterreichs Imker-Chef Johann Gaisberger, der die Veranstaltung mit Agrarlandesrat Max Hiegelsberger und Vizebürgermeister Bernhard Baier eröffnet. Dann überreicht Umwelt-Landesrat Rudi Anschober den Bürgermeistern von acht neuen "Bienenfreundlichen Gemeinden" die Urkunden.

Besonders gespannt ist Gaisberger auf die Fachvorträge: Walter Haefeker, Präsident der europäischen Erwerbsimker, spricht zum Thema "Stirbt die Biene, dann stirbt auch der Mensch". Den "Beitrag der Honigbiene für unser Frühstück" erläutert die Tiroler Bio-Imkerin Rosi Fellner. Bienenkundlerin Bettina Ziegelmann von der Universität Hohenheim berichtet über die Forschungen an Lithiumchlorid, einer Substanz, von der man sich durchschlagenden Erfolg im Kampf gegen die Varroamilbe erhofft, und Jungimkerin Katrin Lugerbauer erklärt das bienenfreundliche Garteln.

Verlockend ist das Publikumsprogramm. Beim Standlmarkt kann man Bienenprodukte kaufen und Honig gustieren. In Führungen erhält man Einblick in die Innenwelt des Imkereizentrums, das man über den neuen Bienenlehrpfad an der Pachmayrstraße erreicht. Die "Bienenblume des Jahres" wird gekürt, und beim Pflanzenmarkt stehen Heilpflanzen für Biene und Mensch in der Auslage. Einen "Königinnen-Markt" gibt’s auch: Züchter bieten Reinzucht-Königinnen samt Mini-Hofstaat an.

Fürs Kulinarische zuständig ist Johannes Wahlmüller, Bruder von Imkerverbandsvorstand Heinz Wahlmüller. Von Beruf Polizist, ist er privat ein begnadeter Grillmeister. Auch für die musikalische Einstimmung ist gesorgt: Bio-Imker Hans Rindberger aus Zell am Moos und die Laserer Brunnhüttlmusi aus Goisern spielen auf.

Das "Fest der Bienen"

Die Großveranstaltung im oö. Imkereizentrum in der Pachmayrstraße 57 steigt am 22. Juni von 13 bis 18 Uhr und am 23. Juni von 9 bis 18 Uhr. Eintritt frei. Auch ein buntes Kinderprogramm ist geboten. Infos: www.imkereizentrum.at

