Bild: Weihbold Oberösterreich Bienen, Paten und ein neuer Online-Shop LINZ. OÖN-Bienenshirts sind in verschiedenen Designs und Schnitten ab sofort auf nachrichten.at erhältlich. 16. Mai 2018 - 00:04 Uhr

Der Zuspruch ist gewaltig: Jeden Tag melden sich neue Firmen, die im Rahmen der OÖN-Initiative "Retten wir die Bienen" die Patenschaft über einen oder mehrere Bienenstöcke übernehmen und so die Zahl der Bienenvölker in Oberösterreich mehren wollen.

Wollen auch Sie OÖN-Bienenpaten werden? Bis inklusive Mittwoch, 23. Mai, haben Sie die Gelegenheit, sich für eine Bienenpatenschaft anzumelden. Am besten per Mail an bienen@nachrichten.at

Groß ist auch die Nachfrage nach OÖN-Bienenshirts. Diese – und noch viel mehr – sind in verschiedenen Designs und Schnitten ab sofort unter nachrichten.at/fanshop erhältlich. Alle Infos zur Serie "Retten wir die Bienen" von OÖNachrichten und dem Landesverband für Bienenzucht finden Sie auf nachrichten.at/bienen.

Bildergalerie wird geladen, bitte warten...

«

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.