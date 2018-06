Jede zehnte Biene in Oberösterreich überlebte den Winter nicht. (Weihbold) Bild: VOLKER WEIHBOLD Oberösterreich Bienen: Heuer weniger Verluste GRAZ, LINZ. Grazer Uni erhob Bienen-Sterberaten Von OÖN, 26. Juni 2018 - 00:04 Uhr

Eine gute Nachricht gibt es für Österreichs Imker: Nach sehr hohen Verlusten im Winter 2016/17 waren die Verluste im Winter 2017/18 niedriger. Laut einer Erhebung der Uni Graz überlebten knapp zwölf Prozent der Bienenvölker den vergangenen Winter nicht. Im Winter zuvor waren 23 Prozent der Bienenvölker verendet.

In Oberösterreich überlebten knapp zehn Prozent der Bienenvölker den Winter nicht. "Damit fiel in Oberösterreich, wo es unter allen Bundesländern die meisten Imkereien gibt, die Bienen-Sterblichkeit geringer aus als im Österreich-Schnitt", sagt Robert Brodschneider vom Institut für Biologie der Universität Graz im OÖN-Gespräch. Er erhebt im Rahmen des Projektes "Zukunft Biene" gemeinsam mit Imkern die Sterberate von Bienenvölkern in Österreich und sammelt damit wichtige Daten zum Schutz dieser Insekten.

Die höchste Verlustrate gab es im vergangenen Winter bei den Kärntner Imkereien (14,5 Prozent). Ähnlich schlecht waren die Ergebnisse bei den Wiener Bienenzüchtern.

In Oberösterreich haben rund 250 Imker ihre Aufzeichnungen den Zoologen der Uni Graz zur Verfügung gestellt. Mit 46 Bienenzüchtern haben die meisten aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mitgemacht.

Stockerlplatz für Oberösterreich

"Unsere Methode erlaubt eine rasche Erfassung von Regionen mit hoher Wintersterblichkeit und ist vergleichbar mit Untersuchungen anderer Länder", sagt Brodschneider. Nur das Burgenland und die Steiermark hatten geringere Verluste an Bienen als Oberösterreich.

