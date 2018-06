Zweiter Anlauf: Länder machen mit der neuen Donaubrücke Mauthausen ernst

MAUTHAUSEN. Landeshauptleute einigten sich auf Zeitplan und Finanzierung für Brücke bei Mauthausen.

Landeshauptleute und Verkehrslandesräte von Ober- und Niederösterreich: (von links) Schleritzko, Mikl-Leitner, Stelzer und Steinkellner Bild: VOLKER WEIHBOLD

Im August 2015 – Oberösterreich stand mitten im Landtagswahlkampf – verkündeten die damaligen Landeshauptleute Pühringer und Pröll den Bau einer neuen Donaubrücke bei Mauthausen. Seither passierte recht wenig. Lediglich die Staus dies- und jenseits der Brücke wuchsen beständig an – ebenso der Unmut in der Region.

Gestern traten die Landeshauptleute von Ober- und Niederösterreich, Thomas Stelzer und Johanna Mikl-Leitner erneut an die Medien. Und machten diesmal Nägel mit Köpfen: Sie unterzeichneten gemeinsam mit den Verkehrs-Landesräten Günther Steinkellner (OÖ) und Ludwig Schleritzko (NÖ) eine Vereinbarung über Bauzeitplan, Standort und Finanzierung des Bauvorhabens an der Bundesländer-Grenze von Ober- und Niederösterreich. Am Nachmittag fasste dann Oberösterreichs Landesregierung einen Grundsatzbeschluss zum Bau der Brücke.

Die bestehende Straßen- und Eisenbahnbrücke in Mauthausen wurde in den 1960er-Jahren errichtet. Sie ist mit täglich 21.200 Fahrzeugen an ihrer Belastungs-grenze angelangt. Seit Jahren drängen Bewohner und Unternehmen aus dem Bezirk Perg sowie dem Mostviertel auf den Bau einer leistungsfähigeren Brücke zwischen Ober- und Niederösterreich.

Angestrebter Baubeginn 2024

Die neue Brücke soll gemäß der gestern unterzeichneten Vereinbarung 700 Meter unterhalb der jetzigen Donauquerung errichtet werden und auf niederösterreichischer Seite an der B 123a in unmittelbarer Nähe des Ennskanal-Kraftwerkes andocken. Von dort sind es vier Kilometer zum Autobahn-Anschluss St. Valentin. Angepeilter Baubeginn ist das Jahr 2024. Mit der Vereinbarung sei man dem Baubeginn ein gutes Stück nähergekommen, betonte Stelzer gestern. "Wir müssen in Regionen denken, die über die Grenzen unserer Bundesländer hinaus reichen und dabei auch wichtige Projekte gemeinsam anpacken", sagte Johanna Mikl-Leitner.

Die Gesamtkosten von 125 Mio. Euro werden sich die Bundesländer laut ihrer Vereinbarung teilen: 55 Prozent schultern die Oberösterreicher, 45 Prozent die Niederösterreicher. Die neue Brücke wird für zwei Fahrspuren geplant. In der Region hatte man auf vier Spuren gehofft. Dafür wird die alte Brücke nach Fertigstellung der neuen Querung mit einem völlig neuen Stahl-Tragwerk versehen, sodass in 15 Jahren zwei Brücken und insgesamt vier Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Gemeinsame Verfahren

Rückenwind bei der Projektvorbereitung erhoffen sich die Landesspitzen auch vom angekündigten "Staatsziel Wirtschaft" der Bundesregierung. Damit werde es möglich – bei Einhaltung aller Prinzipien des Rechtsstaates – wichtige Infrastrukturprojekte in ihrer juristischen Vorbereitung zu beschleunigen. "Wir werden jede Möglichkeit ausschöpfen, die uns hilft, den Bau früher beginnen zu können", reagiert Schleritzko auf Forderungen der regionalen Bürger- und Unternehmensinitiative "DoNeubrücke jetzt", die Behördenverfahren zu beschleunigen. So werden die beiden Bundesländer die Planungsunterlagen in einem konzertierten Umweltprüfungsverfahren einreichen.

Größtes Fragezeichen beim Zeitplan der neuen Brücke sind die Grundeinlösen auf niederösterreichischer Seite. Hier hatte es zuletzt bei der wenige Kilometer entfernten Umfahrung Pyburg massive Probleme und langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen gegeben.

Der Projekt-Zeitplan

2018: Sanierung der bestehenden Brücke vom 7. Juli bis Mitte September.

Sanierung der bestehenden Brücke vom 7. Juli bis Mitte September. 2018/19: Vorprojekt neue Brücke mit detaillierter Linienführung. Vorbereitung für die genaue Trassenverordnung. Verhandlungen mit Grundbesitzern.

Vorprojekt neue Brücke mit detaillierter Linienführung. Vorbereitung für die genaue Trassenverordnung. Verhandlungen mit Grundbesitzern. 2020: Vermessung, Bodenuntersuchungen, Erstellung der Einreichprojekte (Brücke und Straße) sowie der Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).

Vermessung, Bodenuntersuchungen, Erstellung der Einreichprojekte (Brücke und Straße) sowie der Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). 2021–2023: Gemeinsames UVP-Verfahren beider Bundesländer im „konzertierten Genehmigungsverfahren“

Gemeinsames UVP-Verfahren beider Bundesländer im „konzertierten Genehmigungsverfahren“ 2023: UVP-Bescheid, Grundeinlöse-Verfahren, Erstellung des Bauprojekts und Ausschreibung der Bauarbeiten

UVP-Bescheid, Grundeinlöse-Verfahren, Erstellung des Bauprojekts und Ausschreibung der Bauarbeiten 2024: Baubeginn neue Donaubrücke

Baubeginn neue Donaubrücke 2027: Verkehrsfreigabe der neuen, zweispurigen Donaubrücke

Verkehrsfreigabe der neuen, zweispurigen Donaubrücke 2028–2032: Die alte Brücke bekommt ein neues Stahl-Tragwerk.

