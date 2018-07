Zwei schwere Motorradunfälle auf Oberösterreichs Straßen

ST. FLORIAN/ALTHEIM. Zwei Motorradfahrer sind am Mittwochnachmittag bei Zusammenstößen mit Autos in St. Florian und Altheim schwer verletzt worden.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Der 47-Jährige war von St. Florian kommend in Richtung Steyr unterwegs, als es in einer langgezogenen Linkskurve zu dem Unfall kam.

Der Biker dürfte einen Pkw, der von einer Hofausfahrt auf die Wolfener Landesstraße einbiegen wollte, zu spät bemerkt haben. Er konnte seine BMW-Maschine nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte frontal gegen die Beifahrerseite des silbergrauen Peugeots.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er vom Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und dann mit der Rettung in den MedCampus III gebracht werden musste. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, am Auto entstand erheblicher Sachschaden.

Unfall auch im Innviertel

Nur wenig später war ein Biker im Bezirk Schärding in einen weiteren schweren Unfall verwickelt: Beim Linksabbiegen auf der Andorfer Landesstraße dürfte ein 18-jähriger Autofahrer aus Engelhartszell einen 49-jährigen Motorradlenker aus Altheim übersehen haben, der Vorrang gehabt hätte.

Der Zweiradfahrer wurde von dem Pkw erfasst und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 49-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema