Zwei junge Linzer bei Raubüberfällen verletzt

Wollen die allwissenden Poster sich an die Fakten halten?

Nein - sie wollen es nicht!



http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Kriminalstatistik-Weniger-Einbrueche-dafuer-mehr-Internetkriminalitaet;



LINZ/WIEN. Halbjahresbilanz 2017 der Polizei – Weniger angezeigte Fälle und höhere Aufklärungsquote.



Im ersten Halbjahr 2017 ist die Zahl der angezeigten Fälle im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 zurückgegangen - in Oberösterreich wie in ganz Österreich. Das zeigt die gestern vom Innenministerium veröffentlichte Halbjahresstatistik



Weniger Gewaltdelikte: Um zehn Prozent gesunken sind auch die Gewaltdelikte: 2495 Übergriffe waren es heuer in Oberösterreich, das sind um 393 weniger als 2016.



Die meisten ausländischen Straftäter stammen aus den EU-Ländern Rumänien und Deutschland und der Türkei (siehe Kasten). Ein Problem sieht Pilsl auch beim Anteil der straffällig gewordenen Asylwerber: Hier gebe es einen Anstieg von zehn Prozent.



So - und jetzt könnens weiter aufwiegeln!!