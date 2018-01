Zwei Verletzte bei Unfall mit Alko-Lenker

HOFKIRCHEN/MÜHLKREIS. Als ein Alko-Lenker in Hofkirchen im Mühlviertel am Dienstag Früh von einer Straße in eine Wiese einbog, stürzte sein Fahrzeug fünf Meter eine Böschung hinab. Fahrer und Beifahrer wurden verletzt, ein dritter Mitfahrer überstand den Unfall unverletzt.

Polizei im Einsatz Bild: vowe

Der Unfall passierte am Dienstag in den frühen Morgenstunden. Ein 43-jähriger alkoholisierter Lenker aus Pfarrkirchen war mit zwei Mitfahrern auf der Niederkappelerstraße unterwegs. Gegen 2.50 Uhr bog er mit seinem Wagen in eine angrenzende Wiese ab. Nach 50 Metern stürzte der Pkw über eine etwa fünf Meter hohe Böschung in die Tiefe. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen. Der Beifahrer, ein 44-Jähriger aus Pfarrkirchen, wurde eingeklemmt und erheblich verletzt. Der Mann wurde von den Sanitätern geborgen. Der Lenker erlitt Schnittverletzungen an den Händen. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von 1,2 Promille festgestellt. Der dritte Mitfahrer (48) blieb unverletzt. Die Verletzten wurden in das Landeskrankenhaus nach Rohrbach eingeliefert.

