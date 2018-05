Zwei Verletzte bei Kreuzungsunfall in Marchtrenk

MARCHTRENK. Zwei Verletzte forderte Montagfrüh ein Kreuzungscrash zwischen zwei Autos auf der Paschinger Straße in Marchtrenk.

Verkehrsunfall auf der Paschinger Straße in Marchtrenk fordert zwei Verletzte, Bild: Lauber

Der Unfall ereignete sich am Montag in den frühen Morgenstunden an der Kreuzung der Paschinger Straße im Gemeindegebiet von Marchtrenk. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten zwei Autos. Zwei Personen wurden bei dem Zusammenprall verletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehren waren bereits alle Unfallbeteiligten aus den Fahrzeugen befreit. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte bei den Aufräumarbeiten. Die Paschinger Straße war rund eine Stunde erschwert passierbar. Der Verkehr wurde abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema