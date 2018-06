Zwei Monate "im Trockenen": Kein Wetter für den Mais

HÖRSCHING. Der Mais leidet unter der langen Dürrephase, und weiter kein "Landregen" in Sicht.

Reinhart Lehner auf einem von der Dürre betroffenen Maisfeld. Bild: Weihbold

Die Blätter drehen sich zu Spiralen wie eingerollter Tabak, die Pflanzen sind viel zu klein und kümmern auf dem ausgedörrten Boden vor sich hin. "Mir tut es im Herzen weh, wenn ich das sehe", sagt Reinhart Lehner (58), Landwirt aus Hörsching. So schön sei die Arbeit unter freiem Himmel, "wenn man erleben darf, wie alles keimt und sprießt." Doch heuer ist es anders, und man kann nichts dagegen tun: "Seit 45 Jahren bauen wir Mais an, aber an so eine Trockenphase um diese Jahreszeit kann ich mich nicht erinnern."

April und Mai waren bisher die verlässlichen Regenmonate mit bis zu 150 Litern pro Quadratmeter. Heuer waren es gerade 30 Liter. Ein paar Tropfen zur Zeit der Aussaat im April: Da trocknete das Erdreich im Nu ab, und die Maiskörner keimten nur spärlich. Verschärft wurde die Lage durch den zügigen Ostwind, der jeden Tropfen abgetrocknet hat: "Den Ostwind hatten wir in dieser Intensität noch nie." Und die sieben Liter Regen, die vor zwei Wochen in kurzer Zeit niedergingen, blieben wirkungslos: "Tags darauf waren die Felder schon wieder staubtrocken wie zuvor."

20 Hektar groß ist Lehners Anbaufläche. Zum Teil liegt sie in der Welser Heide, deren Schotterböden das Nass schlecht speichern – dort sind die Dürreschäden am massivsten. Gerade jetzt werden die Kolben angelegt. Doch wenn der Pflanze "der Saft" ausgeht, kann sie nur Mini-Kölbchen bilden, ein Drittel wird keine Körner hervorbringen. "Ein tagelanger Landregen wäre nötig, damit sich der Boden mit Feuchtigkeit sättigen kann", sagt Lehner. Doch leider: "Die Meteorologen sagen nur ein paar Gewitter voraus."

Schlechte Zeit für Investitionen

Auch wenn seine persönliche Situation noch erträglich sei, "weil mir für den Maisanbau auch gute, wasserhaltende Böden zur Verfügung stehen": Viele nötige Investitionen auf seinem Betrieb werde er heuer "zurückstellen" müssen, sagt Lehner. Vier Jahre will er noch weitermachen, dann soll sein Sohn Stephan, technischer Sachverständiger von Beruf, den Hof im Nebenerwerb weiterführen.

Reinhart Lehners Gattin Edeltraud ist unter anderem für den Gemüsegarten zuständig. Auch da hat die Trockenheit Spuren hinterlassen: Im Vorgarten ist das Gras vergilbt, und die Erdäpfel sprießen kärglich: "Aber im Garten kann man wenigstens gießen, und außerdem leben wir ja nicht davon."

Schlechte Aussichten

Ertragseinbußen: Auf 79.253 Hektar wird in Oberösterreich Mais angebaut – die wichtigste Ackerkultur nach Getreide (124.962 Hektar). Doch bei uns wird die Lage für die Maisbauern problematisch, denn Oberösterreich ist das einzige Bundesland, in dem es nach der anhaltenden Dürre im April auch im Mai kaum geregnet hat. „Vor allem auf schlecht wasserhaltenden Böden schaut es trist aus“, sagt Helmut Feitzlmayr, Ackerbau-Referent der Landwirtschaftskammer. Das sind die Schotterböden der Welser Heide und des Innviertels und die Granitböden des Mühlviertels. Befürchtete Ertragseinbußen: 50 Prozent.

Trockenzonen: Am wenigsten geregnet hat es von Perg bis Enns und Steyr, von Schärding bis Braunau und in der Welser Heide. „Erst bei 20 Litern pro Quadratmeter hat es einen positiven Effekt für die Pflanzen, bei fünf Litern geht der Niederschlag nur drei Zentimeter in den Boden“, so Feitzlmayr. In Gegenden mit wasserhaltender Erde, die auch den einen oder anderen Gewitterregen abbekommen haben, seien die Aussichten besser.

Unwetter: Bei uns ersehnt, hat die Steiermark zu viel vom Regen. Gestern wurde Waldbach im Bezirk Hartberg zum Katastrophengebiet, auch das östlich gelegene St. Lorenzen wurde von sintflutartigem Regen heimgesucht. Zahlreiche weitere Orte in der Südoststeiermark sind betroffen. 3000 Hektar Ackerland wurden zerstört.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema