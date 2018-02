Zwei Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt

WARTBERG/WELS. Zwei Kinder sind bei Verkehrsunfällen in Oberösterreich am Freitagnachmittag verletzt worden.

(Symbolfoto) Bild: Weihbold

Ein vierjähriger Bub, der mit seiner Mutter in Wartberg (Bezirk Kirchdorf an der Krems) eine Straße überquerte, wurde laut Polizei vom Außenspiegel eines Pkw im Gesicht erfasst und zu Boden geschleudert. Der Verletzte wurde ins Landeskrankenhaus Kirchdorf gebracht.

Der Unfall ereignete sich in einem Kreuzungsbereich in der Ortschaft Strienzing. Den Wagen hatte eine 38-jährige Einheimische gelenkt. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtete, hatte ein abgestellter Lkw die Sicht an der Kreuzung erschwert.

Ebenfalls am Freitagnachmittag ist ein Zwölfjähriger in Wels von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Bub wollte einen Schutzweg an der Kreuzung Salzburger Straße-Zeileisstraße überqueren. Der 28-jährige Pkw-Lenker aus Oberösterreich war laut Polizei mit 0,54 Promille Alkohol unterwegs. Eine Zeugin schilderte den Beamten, dass das Kind plötzlich vor das Auto gelaufen sei. Der verletzte Bub wurde mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht.

1 Kommentar Ginko (335) 10.02.2018 10:32 Uhr "Eine Zeugin schilderte den Beamten, dass das Kind plötzlich vor das Auto gelaufen sei"



Das Kind wurde auf dem Schutzweg von einem alkoholisierten Autofahrer niedergefahren. Was soll diese dumme Zeugenausage, dass das Kind vor das Auto gelaufen sei. Der Autofahrer sich dem Schutzweg so nähern, dass er jederzeit stehen bleiben kann. Auch muss ein Autofahrer grundsätzlich Kindern das überqueren der Straße ermöglichen und das nicht nur beim Schutzweg.



Aber was kann man schon von einem Besoffenen erwarten Antwort schreiben

