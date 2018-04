Zwei Dauerläufer beim Linz-Marathon

Am Sonntag in einer Woche findet zum 17. Mal der von den OÖN präsentierte Oberbank Linz Donau Marathon statt. Zum 17. Mal sind auch Elisabeth Naderer und Heinrich Pilch am Start. Die beiden haben bislang jedes Mal die 42,195 Kilometer absolviert und erzählen, was diesen Bewerb so besonders für sie macht.

"In Linz feuert mich meine Familie an der Strecke an"

Elisabeth Naderer läuft nur in Linz den Marathon

"Ich weiß noch, wie unglaublich aufgeregt ich bei meinem ersten Marathon am Start war", erinnert sich Elisabeth Naderer. Es war das Jahr 2002, und der Bewerb, bei dem sie antrat, war die allererste Ausgabe des Linz-Marathons. "Ich hatte zwar viel trainiert, aber bin zuvor nie eine so lange Strecke gelaufen und war nicht sicher, ob ich es schaffe." Sie schaffte es und ebenso alle bisherigen Ausgaben des Bewerbs. Auch heuer, beim 17. Linz-Marathon am 15. April, wird sie wieder starten.

Die 58-Jährige hat erlebt, wie die Veranstaltung gewachsen ist. "Beim ersten Mal habe ich noch die Halbmarathon-Teilnehmer angefeuert, bevor ich zum Marathon-Start gegangen bin. Die Strecke hat durch die Altstadt geführt, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber die Stimmung war von Anfang an super."

Naderer, die als selbständige Kinesiologin in Linz lebt, nimmt nur an einem einzigen Marathon im Jahr teil: jenem in ihrer Stadt. "Für mich geht es nicht nur um den Bewerb, für mich und meine Familie ist der Tag ein Erlebnis." Ihr Lebensgefährte, ihre beiden Söhne, ihre Schwester, ihre Schwägerin, ihre Freunde, "alle freuen sich mit mir, warten im Ziel auf mich oder feuern mich entlang der Strecke an. Das ist einfach schön. Darauf lege ich sehr viel Wert. Das hätte ich in einer anderen Stadt nicht."

Gestrahlt wie eine Siegerin

Zudem würden mehr Bewerbe auch mehr intensive Trainingsphasen bedeuten. "Und ich möchte dem Laufen nicht alles unterordnen. Laufen ist ein wichtiger Teil meines Lebens, aber nicht mein ganzes Leben", erklärt Naderer.

Drei Monate vor dem Lauf in Linz bereitet sie sich gezielt vor, ansonsten läuft sie das ganze Jahr, wie es ihr gerade passt, ohne Trainingsplan. Der Erfolg gibt ihr recht: Zehn ihrer bisher 16 Marathons schaffte sie in weniger als vier Stunden. Und sollten es mehr als vier Stunden sein, ist das für Elisabeth Naderer auch kein Problem: "Ich setze mich nicht so unter Druck. Mir geht es nicht nur um die Zeit, sondern auch darum, dass mir Laufen gut tut."

Als sie nach ihrem ersten Marathon mit der Finisher-Medaille um den Hals mit dem Bus nach Hause fuhr, sprach sie dort ein älterer Herr an: "Er hat mich gefragt, ob ich den Marathon gewonnen hätte. So sehr habe ich über das ganze Gesicht gestrahlt."

„Hier kenne ich jeden Kilometer der Strecke“

Heinrich Pilch, 63, ist ein Wettkampf-Routinier

Am kommenden Sonntag, 15. April, wird Heinrich Pilch in Linz den 70. Marathon seines Lebens laufen. „Und jedes Mal denke ich mir etwa bei Kilometer 40: Warum tu ich mir das an? Das mache ich nie wieder!“, sagt der gebürtige Steyrer und lacht. „Aber sobald ich im Ziel bin, freu ich mich schon wieder auf den nächsten Marathon.“

Pilch gehört zur Gruppe derer, die bereits beim ersten Linz-Marathon im Jahr 2002 am Start waren, seither jedes Jahr mitgelaufen und auch ins Ziel gekommen sind. Seinen ersten Marathon lief der 63-Jährige 1993 in Venedig – ohne großartig dafür zu trainieren. Das Lauffieber packte ihn aber erst, als er 1999 den Marathon in Wien lief. Seitdem absolviert er jedes Jahr zwei bis drei Bewerbe, seit 2003 ist ein Ironman pro Jahr darunter.

Pilch war unter anderem schon in Berlin, Rom, Barcelona oder Los Angeles am Start. Der Marathon in seiner Wahlheimatstadt Linz genießt aber eine Sonderstellung. „Hier kann ich mit dem Fahrrad an den Start fahren und nachher wieder nach Hause“, erklärt er. „Ich kenne jeden Kilometer, entlang der Strecke feuern mich Freunde und Bekannte an.“ Zudem sei der Linz-Marathon sehr professionell organisiert: „Der Start auf der Autobahnbrücke ist optimal und beim Zieleinlauf pushen einen die Zuschauer noch einmal richtig.“

Das Ziel: 100 Bewerbe

Pilch ist überzeugt, dass jeder gesunde Mensch bei guter Vorbereitung einen Marathon schaffen kann. Die Tipps des Routiniers, der sich selbst als „klassischen Vier-Stunden-Läufer“ bezeichnet, für Neulinge: „Man darf sich nicht unter Druck setzen und zu viel vornehmen. Und man sollte nicht negativ laufen. Ich denke nie: Wahnsinn, noch immer 20 Kilometer vor mir. Sondern: Super, jetzt hab ich schon mehr als 22 geschafft.“

Acht bis zwölf Stunden trainiert Pilch, der Mitglied im Linzer Lauf- und Triathlonverein TriRun ist, in der Woche, vor einem Ironman sind es 15 bis 20 Stunden. Marathon und Triathlon sind zeitintensive Hobbys. Seit er Anfang 2018 in Pension gegangen ist, hat er auch noch mit Karate begonnen. Pilch schätzt sich glücklich, dass seine Ehefrau seine sportlichen Aktivitäten unterstützt. Und er hat nicht vor, bald damit aufzuhören: „Mein Ziel sind 100 Marathons. Und in Linz möchte ich noch bis zur 25. oder 30. Ausgabe laufen.“

Rund 20.000 Teilnehmer bei allen Bewerben starten beim 17. Oberbank Linz Donau Marathon am 15. April 2018. Mehr als 16.000 Starter kommen aus Österreich, rund 3300 Läufer sind internationale Gäste, beispielsweise aus Thailand, Venezuela, Kanada oder den USA.

Bereits am Samstag, 14. April, geht es mit dem Juniormarathon los. Im Rahmen des Projekts „Schule läuft“ nehmen 2352 Schüler an Junior-, Viertel- oder Staffelmarathon teil.

Mehr als 100.000 Zuschauer werden entlang der Strecke für Stimmung sorgen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema