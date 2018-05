Zwei Brandstiftungen in Linz binnen einer Stunde

LINZ. Zuerst musste die Linzer Berufsfeuerwehr gegen 0.40 Uhr in der Linzer Achleitnerstraße einen brennenden Müllcontainer löschen, eine Stunde später brannten in unmittelbarer Nähe zwei Elektrorollstühle vor einem Wohnhaus. In beiden Fällen geht die Feuerwehr von Brandstiftung aus.

Zwei Brandstiftungen forderten die Feuerwehr Bild: Weihbold

In Linz-Ebelsberg treibt offenbar ein Brandstifter sein Unwesen. Gleich zweimal mussten die Linzer Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehr Ebelsberg heute Nacht in die Achleitnerstraße ausrücken. Um 0.43 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines brennen Müllcontainer alarmiert. Der Brand konnte rasch abgelöscht werden. Nur wenige Minuten nachdem der Löschzug wieder eingerückt war, heulten neuerlich die Sirenen. Wieder brannte es in der Achleitnerstraße. Im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses standen zwei Elektrorollstühle in Flammen. Der Brand hatte bereits auf das Eingangsportal, die Briefkästen und auf die Hausfassade übergegriffen. Das Stiegenhaus war bereits stark verraucht.





Mit schwerem Atemschutz löschten die Männer der Linzer Feuerwehr die Rollstühle und belüfteten das Stiegenhaus. Die Hausbewohner wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Mit einer Wärmebildkamera wurden die vom Brand betroffenen Bereiche kontrolliert. Die Fassade musste teilweise geöffnet werden, um letzte Glutnester abzulöschen.





Zwei Hausbewohner erlitten durch das Feuer leichte Brandverletzungen am Unterarm. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. „Wie es zu den Verletzungen kam, konnte vor Ort nicht geklärt werden“, schreibt die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.



