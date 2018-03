Zwei Anzeigen nach Attacke auf Tiroler Schwarzfahrer in Linz

LINZ. Ein Bluterguss am Knie und zahlreiche Schürfwunden: Das ist das Ergebnis der Auseinandersetzung zwischen einem 41-jährigen Tiroler und einem Straßenbahnkontrolleur in der Linzer Altstadt.

Straßenbahn-Ticketkontrolle eskalierte Bild: Weihbold

Er war – wie berichtet – mit einem Mini-Ticket der Linz AG eine Station zu weit gefahren und am Hauptplatz kontrolliert worden. Weil ihn der Kontrolleur beleidigt haben soll, ging er ohne sich auszuweisen in Richtung Hofgasse davon, wo es schließlich zur Rangelei kam. Ein Video zeigt, wie der Sicherheitsmann den Tiroler mit Gewalt zu Boden reißt und fixiert.

Der Innsbrucker wurde von den Ärzten im Linzer Unfallkrankenhaus für arbeitsunfähig erklärt. Eine Anzeige wegen Körperverletzung hat der "Schwarzfahrer" noch nicht erstattet. Sie folgt am Montag, wenn die Aufnahmen der Überwachungskamera in der Straßenbahn ausgewertet werden. Denn auch vom Kontrolleur, den die Firma Securitas beschäftigt, wird eine Anzeige erwartet. Laut ihm sei es bereits in der Straßenbahn zu einem "tätlichen Angriff" gekommen. Peter Mair, Regionalleiter der Securitas Oberösterreich, will sich zu den Geschehnnissen aktuell noch nicht äußern. Ein Kontrolleur dürfe den Fahrgast, wenn dieser sich nicht ausweisen möchte, bis zum Eintreffen der Polizei aber festhalten.

"Überzogener Einsatz von Gewalt"

Von einem "überzogenen Einsatz" von Gewalt spricht Alois Birklbauer, Professor am Institut für Strafrecht an der Linzer Uni. Selbst wenn es in der Bim zu einem tätlichen Angriff des Tirolers gekommen sei, sei in der Hofgasse keine Notwehrsituation mehr vorgelegen. Als Rechtfertigung komme für den Kontrolleur allenfalls das "allgemeine Anhalterecht" oder das "allgemeine Selbsthilferecht" in Betracht, zur "Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche" (geschuldetes Fahrentgelt und Bearbeitungsgebühr). "Die Gewaltausübung muss aber immer verhältnismäßig sein. Mehr als eine leichte fahrlässige Körperverletzung ist sicherlich nicht gerechtfertigt", sagt Birklbauer. (geg/staro)

