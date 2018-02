Zum Fasching wird das Wetter heiter

LINZ/KIRCHDORF. Kalt und zunehmend sonnig wird es bei den ersten Narrenumzügen in Oberösterreich.

In Ottnang wird heute der Faschingsumzug von Wolken begleitet. Bild: Spitzbart

Ein Schiff wird kommen. Ein Piratenschiff. Gebaut hat es die Faschingsgesellschaft in Kirchdorf an der Krems, und am Sonntag um 14 Uhr wird es beim großen Narrenumzug in der Bezirksstadt vom Stapel gelassen. Bei guten Bedingungen: Eine sanfte Brise von Westen wird die kostümierten Seekadetten antreiben, und ab und zu lacht die Sonne. Da wird auch den 10.000 Schaulustigen trotz frostiger Temperaturen um null Grad warm ums Herz.

Noch nicht ganz so heiter wird das Wetter am heutigen Samstag. Wenn in Ottnang (Bez. Vöcklabruck) wie alle vier Jahre die fünfte Jahreszeit mit einem großen Umzug gefeiert wird, lässt sich die Sonne nicht blicken, "und aus dichten Wolken kann es immer wieder ein bisschen ‘flankerln’", sagt ZAMG-Meteorologe Christian Ortner. Sonne in die Herzen wird das Kinderprinzenpaar Elisa und Noah heute beim Faschingsumzug der Narrengilde "Narraabia" in Raab (Bez. Schärding) zaubern. Am Himmel bleibt die Stimmung aber eingetrübt.

"Es ist Februar", sagt Ortner. Und februarmäßig wird jetzt auch unser Wetter. An der Rückseite eines Tiefs von Nordwesten sickert zunehmend kalte Luft bei uns ein. Am Samstag steht uns ein trüber, kalter Wintertag bevor, die Schneefallgrenze sinkt bis in die Niederungen. Am Sonntag klart es allmählich auf, und wenn die ersten Faschingsumzüge "gelaufen" sind, wird es so richtig frostig.

"Die ganze kommende Woche sollte man sich warm anziehen", rät Ortner. Da sinkt das Thermometer in den Morgenstunden vor allem in den "kalten Senken" des Mühlviertels und im Inneren Salzkammergut auf bis zu minus elf Grad, und in Bodennähe pfeift uns unangenehmer Ostwind um die Ohren. Schneefall ist aber kaum zu erwarten.

Ein Woche zum Skifahren

Freuen dürfen sich jedenfalls die Ski-Urlauber aus Wien und Niederösterreich. Dort haben die Semesterferien am Samstag begonnen. Ihnen bieten Oberösterreichs Ski-Gebiete die ganze Woche perfekte Bedingungen: viel Sonne, viel Kälte und viel Pulverschnee.

