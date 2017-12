Zu den Feiertagen wächst der Altglas-Berg um ein Drittel

LINZ. Mitarbeiter der Müllabfuhr haben derzeit Hochsaison. Um wie viel wächst der Müllberg rund um die Weihnachtsfeiertage?

Die Oberösterreicher trennen ihren Hausmüll fleißig. Bild: Energie AG

"Wo stopfe ich nur meinen Müll hin?" Diese Frage stellen sich viele Oberösterreicher angesichts überfüllter Müllcontainer rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel. Doch um wie viel wächst der Müllberg in dieser Zeit tatsächlich?

Laut den Experten der Energie AG nicht so viel wie vermutet. Mit einer Ausnahme: dem Altglas. Hier steigen die Mengen im Vergleich zum Rest des Jahres um 25 bis 30 Prozent. "Das ist für uns eine echte Herausforderung", sagt Roland Richter, Chef des Umwelt-Service der Energie AG. Als Ursache vermutet er die Tatsache, dass zu den vielen Festessen reichlich Flüssiges gereicht wird: "In den vergangenen Jahren ist außerdem wieder verstärkt ein Trend zu den Einwegflaschen festzustellen."

Zehn Prozent mehr Restmüll

Beim Verpackungsmaterial und beim Geschenkpapier fällt die zusätzliche Menge dagegen weniger ins Gewicht, erklärt Roland Richter: "Aus Erfahrung wissen wir, dass zwar zu Weihnachten tatsächlich mehr Papier- und Verpackungsmüll anfällt, in Summe bringen diese Mengen aber keinen Ausreißer in der Mengenstatistik."

Das hat einen guten Grund: Das Verpackungspapier sieht zwar voluminös aus, das Volumen schlägt sich aber kaum in Gewicht nieder. Kartonagen und Papierverpackungen füllen die Papiertonnen sehr schnell an, werden aber beim Abholen mit dem Müllwagen auf ein Minimum des ursprünglichen Volumens zusammengedrückt. Ähnlich verhält es sich bei Kunststoffverpackungen, die der Konsument mit der Hand nicht so kleindrücken kann wie die Pressen bei den Abholfahrzeugen. Beim Restmüll steigen laut Roland Richter die Mengen während der Feiertage insgesamt um etwa zehn Prozent. "Das stellt die Müllabfuhr vor keine unlösbare Aufgabe", sagt der Experte.

Städter sind Trenn-Muffel

Die Moral beim Mülltrennen ist in Oberösterreich nach wie vor hoch, erklärt Stefan Stallinger. Er ist der für den Entsorgungsbereich der Energie AG zuständige Technik-Vorstand. Die Bereitschaft zum Recycling sei aber auf dem Land größer als in den Städten, sagt Stallinger: "Das führen wir auf die gemeinschaftlich genutzten Entsorgungseinrichtungen zurück."

