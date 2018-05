Zivilschutz: Wie man im Falle einer Krise überlebt

LINZ. Zivilschutzverband bemerkt steigendes Interesse für Vorsorge im Krisenfall.

Landesrat Elmar Podgorschek, Michael Hammer, Präsident des Zivilschutzverbands und Geschäftsführer Josef Lindner (von links) Bild: Land OÖ

"Jeder Haushalt sollte sich im Falle einer Krise für eine Woche selbst versorgen können." So beschreibt Präsident Michael Hammer das Ziel des oberösterreichischen Zivilschutzverbandes. Gestern präsentierte er gemeinsam mit seinem Geschäftsführer Josef Lindner und Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek (FP) die Bilanz des Verbandes für das Jahr 2017.

Im Mittelpunkt stand das Thema "Blackout", also ein Stromausfall für längere Zeit. Derzeit sind die Österreicher nicht besonders gut darauf vorbereitet, wie eine Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts "spectra" unter 1071 Personen zeigte (die OÖN berichteten). Zwar verfügen 60 Prozent über einen Lebensmittelvorrat, doch nur 39 Prozent haben Trinkwasser gelagert. Lediglich 15 Prozent setzen sich überhaupt mit möglichen Krisen auseinander.

"Wir bemerkten aber eine Trendwende, das Bewusstsein für Vorsorge steigt", sagt Hammer. So besuchten beispielsweise 5600 Personen 2017 einen Zivilschutzvortrag, rund 2500 Kinder nahmen an der Kindersicherheitsolympiade "Safety Tour" teil und 1100 Schüler am Landessicherheitstag für Schulen. Alleine im Herbst wurden 1200 Notfallboxen verkauft.

"Wir wollen die Menschen für das Thema sensibilisieren und zur Eigenverantwortung bei der Vorsorge anhalten", sagte Landesrat Podgorschek.

