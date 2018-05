Zeugenaufruf: Autofahrer flüchtete nach Unfall mit Radfahrer

VÖCKLABRUCK. Nach einer Kollision mit einem Radfahrer gegen 11.50 Uhr auf der Dürnauerstraße fuhr ein Autofahrer am Montag davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Gegen 11:50 Uhr fuhr ein 66-jähriger Rennradfahrer aus Attnang Puchheim auf der Dürnauerstraße in Vöcklabruck Richtung Wagrein. Er fuhr auf dem Radfahrstreifen, vor ihm auf der Straße fuhr ein dunkler Pkw. Weil der Autofahrer sehr langsam fuhr, beabsichtige der 66-Jährige am Pkw auf dem Radfahrstreifen vorbeizufahren. Als er auf gleicher Höhe war, bog der Pkw-Lenker nach rechts in die Eternitstraße ab, ohne zu blinken. Das Auto kollidierte mit dem Radfahrer, der dabei vom Fahrrad gestoßen wurde und verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb. Der Autofahrer muss laut Zeugenaussagen die Kollision unbedingt bemerkt haben. Er fuhr aber ohne anzuhalten davon.

Der 66-jährige Rennradfahrer wurde in das LKH Vöcklabruck gebracht.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem fahrerflüchtigen Lenker machen können, sich bei der Polizeiinspektion Vöcklabruck zu melden (Telefonnummer 059 133 4160).

