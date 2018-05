Wolfgang Bammer neuer Bürgermeister in Grünau

GRÜNAU IM ALMTAL, ST. KONRAD. Auch in St. Konrad siegte der ÖVP-Kandidat.

Wolfgang Bammer Bild: ÖVP

In zwei Gemeinden des Bezirkes Gmunden wurden gestern Bürgermeisterwahlen abgehalten: Bei der Stichwahl in Oberösterreichs flächenmäßig größter Kommune, in Grünau, siegte ÖVP-Mann Wolfgang Bammer mit 50,96 Prozent der Stimmen. Der Vorsprung des 31-Jährigen auf den SPÖ-Kandidaten Klaus Kramesberger war mit einem Plus von 25 Stimmen denkbar knapp. Bammer tritt damit die Nachfolge des tödlich verunglückten Alois Weidinger an.

Der neuerliche Urnengang war notwendig geworden, weil beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen alle drei Kandidaten – Bammer, Kramesberger und FPÖ-Kandidat Markus Steinmaurer – jeweils rund ein Drittel der Stimmen für sich gewinnen konnten. Steinmaurer schied trotz 31,2 Prozent Zustimmung extrem knapp aus dem finalen Rennen um das Bürgermeister-Amt aus.

Unterdessen wurde gestern in St. Konrad mit Herbert Schönberger (44) ebenfalls der ÖVP-Kandidat mit hauchdünner Mehrheit (elf Stimmen) gegenüber SPÖ-Herausforderin Ilse Hummer (56) ins Bürgermeisteramt gewählt, das sein Vorgänger Franz Kronberger (ÖVP) aus beruflichen Gründen aufgab. Auf Schönberger entfielen 374, auf Hummer 363 Stimmen. (gs)

