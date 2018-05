Wolf dürfte in Oberösterreich zwei Schafe gerissen haben

Was heißt Verantwortung übernehmen? Wem hilft das im Nachhinein? Es besteht dringender Handlungsbedarf. Die Politiker müssen Verantwortung übernehmen und den Wolf zum sofortigen Abschuss freigeben. Es gab in jüngster Zeit schon zu viele Fälle, wo Nutztiere zu Schaden gekommen sind. Es kann doch nicht sein, dass eine Minderheit hirnamputierter Tierschützer das alleinige Sagen hat. Leider sitzen auch in den zuständigen Gremien in Brüssel so hirnamputierte und hochbezahlte Beamte, die den Wolf unter allen Umständen schützen wollen. In dieser Situation ist ohnehin Hilfe zur Selbsthilfe der einzige Ausweg: Flinte besorgen und abschießen ohne langes Gerede.