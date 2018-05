Wohnhaus-Brand: Vier Lebensretter weckten Ehepaar aus Schlaf

UTZENAICH. Vier Männer sind in der Nacht auf gestern in Utzenaich (Bezirk Ried) zufällig zu Lebensrettern geworden: Als sie kurz vor Mitternacht an einem großen Wohnhaus im Ortsteil Wilhelming vorbeifuhren, stoben bereits aus einem hölzernen Anbau einer Garage die Flammen. Die Männer alarmierten sofort die Einsatzkräfte, ehe sie die schlafenden Hausbesitzer, ein Ehepaar, weckten und somit Schlimmeres verhindern konnten. "Das waren sehr aufmerksame Zeugen", sagte Thomas Flotzinger von der Feuerwehr Utzenaich. Verletzt wurde niemand, die Schadenssumme ist noch unklar. Den Brand ausgelöst hat Grillasche, die in einem PVC-Kübel entsorgt worden war.

