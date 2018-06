Wir suchen die beliebtesten Maturaklassen des Landes

LINZ. Die OÖNachrichten und die Tips suchen die beliebtesten Abschlussklassen Oberösterreichs und verlosen für die stimmenstärksten Teilnehmer tolle Preise:

Bereits seit Mai läuft auf www.nachrichten.at/matura das Maturavoting. Noch ist es aber nicht zu spät, um selbst aktiv zu werden und mit der eigenen Klasse ins Rennen um die begehrten Preise zu gehen. Gesucht sind die beliebtesten Maturaklassen Oberösterreichs. Die erfolgreichsten Teilnehmer nach dem Voting werden per Losentscheid mit einem von fünf Spezialpreisen belohnt.

Was gibt's zu gewinnen?

Karten für Open Air

- das "Ahoi! The Full Hit of Summer" gastiert am 11. Juli wieder auf der Donaulände Linz

- für eine Klasse gibt es Karten für das Open-Air-Konzert mit The National, Chvrches, Moses Sumney, Deap Vally und Dream Wife

Lasertag bis zum Abwinken

- eine Klasse wird zu einem gemeinsamen Cybersport-Tag in der Lasertron-Arena Linz eingeladen

- gespielt werden kann so oft man will (all you can play)

- gültig bis Ende Juli 2018

Exklusiv in der Sandburg

- für eine Klasse wird in der Linzer Sandburg eine exklusive Lounge reserviert

- Beach Food und hausgemachte Blütenlimonaden sind inklusive

- auch Desperados, Hugo und Spritzer zum Selbermischen gehen auf's Haus

1000 Dosen Inspiriti

- eine Klasse erhält einen Sommervorrat - also 1000 Dosen Inspiriti

Mit der Klasse ins Kino

- ein aktueller Kinofilm wird im Couchsaal im Hollywood Megaplex in der Plus City für euch gespielt.

- pro Person gibt's eine Mega-Kombi mit Popcorn, Softdrink und Haribo-Süßigkeiten dazu

- außerdem wird die Klasse mit Slushy-Eis für alle versorgt

- ebenfalls inklusive: ein Blick hinter die Kulissen des Kinos

