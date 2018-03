"Wir stellen um": Viele Wirte führen jetzt freiwillig ein Rauchverbot ein

LINZ / GMUNDEN. Während die Regierung das Rauchverbot kippen will, werden immer mehr Lokale rauchfrei

Kieran Bates macht das Linzer Chelsea zum Nichtraucherlokal. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Im Nationalrat brachten ÖVP und FPÖ gestern jenen Antrag ein, der das generelle Rauchverbot in der Gastronomie, das ab 1. Mai gegolten hätte, wieder kippen wird (siehe auch Seite 3). Beschlossen werden soll das in einer der nächsten Nationalratssitzungen. Doch aus dem "Chelsea Pub" in Linz werden ab 1. Mai Zigaretten trotzdem verbannt. Inhaber Kieran Bates ist einer von mittlerweile vielen Wirten in Oberösterreich, die freiwillig ein Rauchverbot in ihren Lokalen einführen.

Seit Anfang Februar sei jeder Montag – im Chelsea ist das der "Pubquiz-Tag" – rauchfrei. "Das hat sich super bewährt", sagt Bates. Vergangenes Wochenende hat der Pub-Betreiber erstmals auch den Samstag auf rauchfrei umgestellt. Das Ende seines gastronomischen Erfolges war das nicht. Im Gegenteil: "Es war einer der besten Samstage, die wir je hatten."

Aschenbecher vor der Tür

"Meine Mitarbeiter, egal ob Raucher oder Nichtraucher, schätzen die Umstellung, weil die Kleidung und die Haare nicht mehr nach Rauch stinken", sagt Bates. Bei den jungen Rauchern finde das Rauchverbot Anklang. Aber: "Die älteren Raucher jammern ein wenig." Zum Rauchen gehen die Gäste vor die Tür. "Wir stellen dann draußen Aschenbecher auf, die auch zwei bis drei Mal pro Abend ausgeleert werden", sagt der Chelsea-Chef.

Auch in Gmunden beendet ein prominentes Lokal den Eiertanz ums Rauchen. Massimo Manarin, Betreiber der kleinen Weinbar "Panigl" am Graben, wollte endlich klare Verhältnisse und ließ seine Stammgäste auf Facebook abstimmen: Raucher- oder Nichtraucherlokal? Von den 398 Gästen, die eine Stimme abgaben, sprachen sich zwei Drittel gegen das Qualmen im Panigl aus. "Überrascht hat mich, dass ein großer Teil derjenigen, die ein Rauchverbot fordern, selbst rauchen", sagt der Wirt. Sein Betrieb, der von 18 bis 4 Uhr geöffnet ist, galt in Gmunden bislang als ausgesprochenes Raucherlokal.

"In anderen Ländern normal"

Der 45-jährige Gastronom pofelt selbst ebenfalls, begrüßt aber die Entscheidung seiner Gäste. "Das Rauchen ist für alle im Lokal ungesund, das Gewand stinkt, und viele Gäste haben sich auch beschwert", sagt der gebürtige Italiener, der sich über das Hin und Her in Österreich wundert. "In meiner Heimat und in vielen anderen europäischen Ländern ist es seit Jahren selbstverständlich, dass in Lokalen nicht geraucht wird", sagt der Wirt.

Eine Schonfrist haben die Panigl-Gäste noch. Das Rauchverbot gilt erst ab 1. Oktober. Zuvor malt Manarin sein Lokal noch neu aus.

Rauchfrei von Kleinzell bis Braunau

Quer durch Oberösterreich stellen heuer Wirte ihre Lokale auf rauchfrei um. In Kleinzell (Bezirk Rohrbach) führt beispielsweise Wirtin Michaela Scharinger ab 1. April in ihrem Gasthaus ein Rauchverbot ein. Schon seit sechs Jahren nicht mehr geraucht wird beim Haudum in Helfenberg, einem der Stammlokale von Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner.

Das noch unter der Regierung Faymann/Mitterlehner beschlossene Rauchverbot ab Mai 2018 hat auch „Uhlers Heuriger“ in Braunau schon heuer im Jänner freiwillig umgesetzt. Wirt Klaus Uhler bleibt auch dabei, sollte die jetzige Regierung das Rauchverbot wieder aufheben. Weitere Beispiele: Ab morgen rauchfrei wird die Zenzn-Stubn in Schörfling, schon seit September nicht mehr geraucht wird im Lokal „Solaris“ in Linz.

