„Wir müssen Sonne noch mehr nützen“

Seit 27 Jahren leitet Gerhard Dell Oberösterreichs Energiesparverband

Gerhard Dell Bild: Energiesparverband

Was für die IT-Branche Silicon Valley ist, soll für Energie-Technologie künftig Oberösterreich sein. Das wünscht sich Gerhard Dell für unser Bundesland. Mit Pelletskesseln sind heimische Hersteller längst im deutschsprachigen Raum präsent. „Beim Solarbereich haben wir aber ordentlich Potenzial nach oben; Wasser-, Windkraft und Biomasse sind weitgehend ausgebaut“, sagt der 56-jährige Attersee-Fan aus Linz.

Nach der Matura in Innsbruck studierte Dell Elektrotechnik an der TU Graz, dissertierte über Energiewirtschaft und arbeitete als Forschungsassistent an der Uni. Bis ihn 1991 eine neue Aufgabe nach Oberösterreich lotste – der Energiesparverband wurde damals ins Leben gerufen: Er wurde Chef.

„Mich hat gereizt, mein theoretisch erforschtes Wissen zur Energieeffizienz praktisch anzuwenden“, sagt der Junggeselle. Das ist ihm gelungen – auch wegen des politischen Willens im Land. Längst geht es nicht bloß um Wärmedämmung und warmes Wasser aus Sonnenkraft. „Energiesparen und Energieeffizienz dringen durch neue Techniken, wie stromerzeugende Heizungen oder E-Mobilität in immer mehr Lebensbereiche ein.“

Da passt es perfekt, dass Dell mit seinen 40 Mitarbeitern im Energiesparverband nicht nur Häuslbauer und -renovierer berät. Auch Gemeinden und Unternehmen sind Kunden – wenn sie effizientere Straßenbeleuchtung oder CO2-freie Produktionsstätten wollen. Ab heute ist Dells Team in Wels bei den „Sustainable Energy Days“, ab Freitag bei der Energiesparmesse.

