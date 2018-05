"Wir brauchen junge Asylwerber in Mangelberufen"

LINZ. Ein dicker Papierstapel liegt vor Integrations-Landesrat Rudi Anschober (Grüne). Jedes Blatt eng bedruckt mit den Namen der insgesamt 51.000 Unterstützer der gestern beendeten Unterschriftenaktion "Gegen die Abschiebungen unserer künftigen Fachkräfte".

Lehrstelle in der Gastronomie Bild: Weihbold

Auch 323 Betriebe haben sich der Petition angeschlossen.

Jetzt wird sie Anschober der Bundesregierung vorlegen. Mit dem Ziel, "die Abschiebungen junger Asylwerber, die Lehrstellen in Mangelberufen haben, zu stoppen - nach deutschem Vorbild." Dort dürfen Asylwerber in den drei Lehrjahren und den ersten Arbeitsjahren nicht abgeschoben werden.

Auch Ferdinand Maier von der Allianz "Menschenwürde Österreich" sieht akuten Handlungsbedarf. Er fordert eine Verkürzung der Asylverfahrensdauer auf drei Monate und regionale Fachkräfte-Bedarfslisten für Mangelberufe.

800 Flüchtlingen wurden bisher Lehrstellen bewilligt, 351 in Oberösterreich. Doch bei jedem Dritten wurde der Asylbescheid schon abgelehnt. Ein Beispiel: ein afghanischer Kochlehrling des Restaurants "Franz Ferdinand" in Steyr. "Er ist für uns unverzichtbar, doch jetzt hat er den negativen Bescheid bekommen und ist am Boden zerstört", sagt Chefin Maria Reitner.

"Linke Kampagnisierung"

Heftige Kritik an Anschobers "linker Abschiebe-Kampagnisierung" übt hingegen FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr. Lehre sei kein Asylgrund, die Verfahren seien nach geltendem Recht aufzuarbeiten.

Konkret bezog sich Mahr auf den jüngsten Fall des Asyl-Lehrlings Ehsan I. aus Ried. Der von Anschober "medial inszenierte" junge Mann war wegen Körperverletzung vorbestraft. Der Verfassungsgerichtshof hatte seiner Abschiebung aber aufschiebende Wirkung zuerkannt. "Wenn ein Asylwerber straffällig wird, hat er sein Recht auf Schutz in unserem Land verwirkt", betont Mahr. (kri)

