"Wir brauchen euch – ganz dringend"

LINZ. "Traumberuf Technik" an der Linzer Uni soll auch bei Gymnasiasten Lust auf technische Studien wecken.

Schauten im "Open Lab" einer Tutorin über die Schulter: FH-Prokuristin Aichinger, JKU-Rektor Lukas, Landesrätin Haberlander, OÖN-Ressortchef Staudinger, Landesschulinspektor Kitzberger, Firmenchef Kubinger, "Open Lab"-Leiterin Renger Bild: (JKU)

Der Campus der Linzer Johannes-Kepler-Uni präsentierte sich gestern noch jünger als sonst.

"Traumberuf Technik" heißt von Montag bis heute, Mittwoch, das Motto: Schüler der 7. Klassen aller Gymnasien in Oberösterreich besuchen die Linzer Uni und werden bei der von den OÖNachrichten unterstützten Veranstaltung über die vielfältigen Möglichkeiten technischer Studien informiert – ob an der Linzer Uni oder an einem der Standorte der Fachhochschule Oberösterreich (Hagenberg, Wels, Steyr, Linz).

"Wir wollen euer Interesse an Technik wecken", sagte JKU-Rektor Meinhard Lukas den Schülern gestern. "Und bewusst machen, wo überall coole Technik aus Oberösterreich im Spiel ist." Die Erfolgs-App Runtastic – gegründet von Studenten der Fachhochschule Hagenberg – kenne jeder. Eine andere Erfolgsgeschichte aus Oberösterreich sei JKU-Professor Sepp Hochreiter. "Die Spracherkennungssysteme, die in jedem Handy sind, basieren auf seinen Forschungen."

Technik sei die "Welt der Möglichkeiten", sagte Regina Aichinger, Prokuristin der Fachhochschule Oberösterreich. "Wir brauchen eure Talente, damit wir in der Technik alle Möglichkeiten ausschöpfen können". Diesem Appell an die Schüler schloss sich auch Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) an: "Wir brauchen euch, wir brauchen euch ganz dringend." Oberösterreich sei das Wirtschafts- und Industrieland Nummer eins. "Damit wir weiter führend bleiben, braucht es kluge Köpfe wie euch – an den oberösterreichischen Hochschulen und später in den oberösterreichischen Firmen."

Stephan Kubinger, Miteigentümer des Fensterherstellers IFN (Internorm) und Vorsitzender des Rates für Forschung und Technologie, unterstrich das: "Oberösterreich hat praktisch keine Bodenschätze", sagte er. "Unser Erfolg gründet auf den hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern in den oberösterreichischen Unternehmen." Dazu brauche es gerade jetzt Techniker. "Der technische Fortschritt geht im Moment rasant voran – das wird die nächsten Jahrzehnte prägen." Jobsorgen werde wohl niemand haben, der einen technischen Ausbildungsweg einschlage.

Die Aktion "Traumberuf Technik", die auch unter Absolventen von Gymnasien Interesse an technischen Studienrichtungen wecken soll, findet heuer zum zwölften Mal statt. Die Idee dazu entwickelte die Wirtschaftskammer Oberösterreich, Sparte Industrie. Seit 2017 wird "Traumberuf Technik" von JKU und FH OÖ ausgerichtet – sie wechseln sich auch jährlich als Veranstaltungsort ab. Unterstützt wird die Aktion von der Wirtschaftskammer, der Sparkasse Oberösterreich, vom Landesschulrat sowie von der Montanuniversität Leoben.

