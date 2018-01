"Wir Kinder tragen das Trauma unserer Eltern"

LINZ/MAUTHAUSEN. Joseph Fisher überlebte die KZ Auschwitz und Mauthausen. Seine Memoiren werden heute in Mauthausen präsentiert.

David, Estee, Gideon und Ammon Fisher (v.l.) bei ihrem Linz- Besuch Bild: Alexander Schwarzl

Drei Mal hat er damit begonnen. Und immer wieder nach ein paar Sätzen aufgehört.

Erst im Jahr 1997 gelingt es Joseph Fisher, alles auf Papier zu bringen. Der aus Siebenbürgen (Rumänien) stammende Jude schreibt sie alle in sein Notizbuch auf, die traumatischen Erinnerungen, die unzähligen Qualen und Erlebnisse. Die Konzentrationslager Auschwitz in Polen, Gusen, Mauthausen und Gunskirchen in Oberösterreich – sie alle hat Fisher als Jugendlicher erlebt. Und überlebt.

Im Gegensatz zu seiner Familie. Heute werden seine vor kurzem unter Mitwirkung von Gerhard Führer aus St. Marien veröffentlichten Memoiren "Die Himmel waren vermauert" in Mauthausen präsentiert (17 Uhr, KZ-Gedenkstätte). Mit seinen fünf Kindern (zwei weitere sind im Kleinkindalter verstorben bzw. verschwunden) hat Fisher zeit seines Lebens nie über seine traumatischen Erlebnisse gesprochen. Er habe immer nur still gelitten, sagten gestern Estee (64), David (61), Gideon (52) sowie Ammon (48) aus Israel anlässlich ihres Oberösterreich-Besuchs im Gespräch mit den OÖN.

Bruder Ronel (51) konnte nicht mitkommen. Die Gedanken des Vaters hätten sich stets um die Verbrechen und die Morde in den Konzentrationslagern gedreht, die er (zu) oft mit eigenen Augen mitansehen habe müssen, heißt es in dem Buch. Erst nach seinem Tod im Jahr 1999 finden die fünf im Nachtkästchen das Notizbuch. Für sie war es der Schlüssel für vieles. Für die unendliche Traurigkeit und Wut des Vaters, für die sie nie eine Erklärung hatten. Und für ihren eigenen Umgang mit dem Holocaust. "Wir Kinder und unsere Nachkommen, wir alle tragen das Trauma unserer Eltern. Der Holocaust ist noch nicht vorbei", sagt Estee, die Älteste.

Reise ins Ungewisse

Die Nachkommen reagieren unterschiedlich auf den Fund des Notizbuches. Obwohl Gideon, der Zweitjüngste, den Vater zeitlebens zum Aufschreiben seiner Erlebnisse drängte, hat er bis heute keine einzige Zeile davon gelesen. "Ich schaffe das nicht", sagt er. Im Gegensatz zu seinen drei Geschwistern und deren Kindern. Darüber reden können sie aber erst im Jahr 2009.

Denn da lädt David, ein israelischer Regisseur, seine Schwester und die beiden Brüder zu einer Reise nach Österreich ein. Dass sie sich dabei auf des Vaters Spuren in die verschiedenen Konzentrationslager begeben werden, wissen sie vorerst nicht. Es wird eine sehr emotionale Spurensuche der Familie Fisher, die David mit seinem Filmteam ungeschminkt aufzeichnet. "Ich wollte sie im Vorfeld nicht mit meinen Eindrücken überlagern", sagt er. "Für mich", hält Ammon fest, "war die Reise in die Vergangenheit unseres Vaters zum einen sehr traurig, zum anderen aber positiv. Denn unser Vater hat dort überlebt."

Die Dokumentation "Sechs Millionen und eine" wurde erstmals 2011 beim Linzer Filmfestival "Crossing Europe" präsentiert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema