Wintersaison: Gästezuwächse in allen Regionen

LINZ/WIEN. Oberösterreichs Tourismus verzeichnete bis Ende März ein Nächtigungsplus von 6,4 Prozent.

Der Wintertourismus in Österreich steuert auf einen Rekord zu. Auch in Oberösterreich lief die Saison "überaus positiv", hieß es gestern in einer Aussendung von Wirtschaftslandesrat Michael Strugl. Steigerungen gab es sowohl bei inländischen als auch bei ausländischen Gästen, auch sämtliche Regionen Oberösterreichs meldeten steigende Gästezahlen.

Österreichweit gab es zwischen November 2017 und März 2018 65 Millionen Nächtigungen, ein Plus von 7,1 Prozent. Oberösterreichs Tourismusbetriebe verzeichneten 2,4 Millionen Übernachtungen, ein Zuwachs im Vergleich zur Saison 2016/17 von 6,4 Prozent.

Erfreulich seien vor allem die Steigerungen bei den Herkunftsmärkten Deutschland, Tschechien und Polen, ebenso wie aus der Slowakei, Ungarn und China, so Strugl in der Aussendung.

Besonders gut schnitten auch 3-Sterne-Betriebe mit einem Plus von 16,2 Prozent und die Ferienwohnungen auf einem Bauernhof mit plus 12,4 Prozent bei den Nächtigungen ab.

