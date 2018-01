Wind, Regen, Temperaturen bis 13 Grad: Kein Winter in Sicht

LINZ. Bis kommende Woche bleibt das Wetter ungemütlich und für die Jahreszeit viel zu mild.

Der Winter lässt weiter auf sich warten: Kalt-warm gibt’s uns das Wetter in den kommenden Tagen. Mit dem Fokus auf warm. Denn im ungemütlichen Kommen und Gehen von Warm- und Kaltfronten gewinnen erstere die Oberhand. Und am Wochenende wird es dank einer föhnigen Südwestströmung sogar vorfrühlingshaft mild.

Schon der heutige Mittwoch wird symptomatisch für den weiteren Wetterverlauf. In den Morgenstunden kann es aus dichten Wolken noch bis in die Niederungen herab schneien. "Vor allem im Raum Grieskirchen bis Steyr ist mit Straßenglätte zu rechnen", sagt ZAMG-Meteorologe Christian Ortner.

Schon am Vormittag erreicht uns von Westen eine milde Strömung – zu Mittag legen die Temperaturen auf 10 Grad zu, und die Sonne lässt sich auch wieder blicken. Doch binnen weniger Stunden wird alles anders: "Dann ‘schießt’ von Nordwesten eine Kaltfront durch", so Ortner. Der Ausdruck trifft ins Schwarze, denn sie setzt ein stürmisches Szenario in Gang: Mit bis zu 100 km/h saust der Wind über das Innviertel und den Zentralraum. Erst am Abend hat es sich ausgetobt.

Erhebliche Lawinengefahr

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee, dazu teils orkanartige Böen – da ist bei Skitouren oberhalb der Waldgrenze ab 1600 Metern Vorsicht geboten. Heute früh wurde die Lawinenwarnstufe von 2 auf 3 (=erheblich) erhöht. "Die Gefahr, dass sich auf frischem Triebschnee von selbst ein Schneebrett löst, ist groß", sagt Stefan Reinbacher vom Lawinenwarndienst OÖ. Unter solchen Bedingungen sei viel Erfahrung in der Lawinen-Beurteilung nötig, wenn man trotzdem zu einer Ski-Tour aufbrechen will.

Am Donnerstag folgt die nächste Warmfront. Oberhalb von 1400 Metern kann es teils intensiv schneien, in tieferen Lagen regnet es sich aus. Bei höchstens sechs Grad frischt der Wind wieder auf.

Am Freitag entscheidet sich das Wettergeschehen dann endgültig für die milden Zeiten. "Die Strömung dreht auf Südwest", sagt Ortner. Den ganzen Tag über bleibt es grau in grau, die Schneefallgrenze steigt auf 1500 Meter, und in höheren Lagen kommen noch einmal 30 Zentimeter Neuschnee dazu. Auf 1000 Metern wird es sechs Grad warm.

Unten Nebel, oben Föhn

Wenn am Samstag die Heiligen Drei Könige aufbrechen, müssen sie sich bei Höchstwerten um 7 Grad oft durch dichten Nebel kämpfen. Erst am Nachmittag kommt auch im Flachland die Sonne zum Vorschein. Im südlichen Bergland wird es hingegen föhnig, bei bis zu 13 Grad wird die Schneedecke auf tiefer gelegenen Pisten stark in Mitleidenschaft gezogen.

Am Sonntag ändert sich wenig, und auch kommende Woche wird sich der Winter noch nicht aus der Reserve locken lassen.

