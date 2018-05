Wiener verkauft Hallstätter Luft in Dosen bereits ab nächster Woche

HALLSTATT/WIEN. "Hallstatt Breeze" geht ab Montag in den Verkauf – Konkurrent muss (noch) zuschauen.

Neue Facette im Wettstreit um die kuriose Geschäftsidee von Hallstätter Luft in Dosen: Der Wiener Rainer Garger will bereits ab kommender Woche mit seinem Produkt "Hallstatt Breeze" in den Verkauf gehen. Zum Ärger von Michael Preidt, der, wie berichtet, seit eineinhalb Jahren die "Luft in Dosen"-Idee entwickelt, aber noch keine Betriebsbewilligung für seine Abfüllanlage in Hallstatt bekommen hat.

Wer sich Luft mit nach Hause nehmen will, soll dies ab Montag kommender Woche tun können. Bei einem Verkaufspartner in Hallstatt werde sein "Hallstatt Breeze" erhältlich sein, kündigte Garger gestern im Gespräch mit den OÖNachrichten an.

Einen Etikettenschwindel, wie er ihm von Preidt vorgeworfen wurde, sieht der Wiener nicht. Denn während der Hallstätter Preidt für sein Produkt tatsächlich Luft aus Hallstatt verwendet, füllt sein Wiener Konkurrent hingegen Luft aus Gosau ab. "Wenn ich schon so etwas verkaufe, dann will ich zumindest, dass es authentisch ist", hatte Preidt zu den OÖN gesagt.

Garger lässt diesen Vorwurf nicht gelten. "Wenn man unsere Informationen nachliest, sieht man, dass wir Luft aus der Hallstätter Region verkaufen", sagt er. Dass er seine Produktion im etwa 15 Kilometer entfernten Gosau ansiedelte, habe rein praktische Gründe: "Wir haben dort einen lokalen Partner." Dazu habe er im Vorfeld die Ortsvertreter über sein Vorhaben informiert. In Preidt sehe er zudem keinen Konkurrenten, wie er sagt. Er begrüße es sogar, "wenn das auch ein Zweiter macht".

Genau wie Preidt sieht Garger Asien als Hauptmarkt für die Luft-Idee. Die Idee dazu will der Wiener im Frühjahr 2017 gehabt haben. Bei einer Asien-Reise sei ihm aufgefallen, dass dort die Luft "nicht so sauber und gut" sei wie bei uns. Daher wolle er ein Lifestyle-Produkt anbieten, das "die Erinnerung und die positiven Gefühle, die man bei einem Hallstatt-Besuch gewinnt, mit nach Hause nehmen kann".

"Hallstatt Breeze" wird übrigens in zwei Größen zu je 21,50 Euro (in der zwölf Liter fassenden Dose) bzw. 19 Euro (für die 8-Liter-Version) angeboten. (nieg)

