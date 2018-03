"Wie sieht Ihr Tag aus, Herr Bundespräsident?

LINZ/WIEN. Nach einem bewegenden Brief empfing Alexander Van der Bellen den 14-jährigen Linzer Schüler Sebastian Maurer in der Hofburg.

Dieses außergewöhnliche Treffen wird Sebastian nie vergessen. Bild: Carina KARLOVITS

"Lieber Herr Präsident Van der Bellen." Es war ein handgeschriebener Brief, mit dem der 14-jährige Sebastian Maurer die Aufmerksamkeit des Bundespräsidenten auf sich ziehen konnte. Der Inhalt: "Ich habe gerade meine Abschlussarbeit vor mir, und da mich Politik sehr interessiert, würde ich gerne ein Interview mit Ihnen machen. Es würde nicht lange dauern, 15 Minuten würden genügen. Es wäre für mich eine Riesenfreude, würden Sie mir diese Zeit Ihres Lebens schenken."

Die Antwort von Van der Bellen ließ nicht auf sich warten: "Solche Wünsche werden gerne erfüllt. Schön, dass es so interessierte junge Menschen gibt, die sich hinsetzen und solche Briefe schreiben." Und so kam es, dass der Präsident den Schüler der Freien Waldorfschule Linz nun in der Wiener Hofburg empfing. "Allein das Gebäude ist schon überwältigend."

Im Maria-Theresia-Saal

Welche Fragen der Bub Van der Bellen im Maria-Theresia-Saal und später im Bundespräsidenten-Büro (sein Hund lag unter dem Schreibtisch) gestellt hat? "Etwa jene, wie für den Präsidenten ein ganz normaler Arbeitstag ausschaut. Dass er mir dann ganz ausführlich seinen Tagesablauf aufgelistet hat, habe ich sehr, sehr nett gefunden." Außerdem stellte Sebastian die Frage, welche Aufgabe Van der Bellen besonders gerne erfüllt: "Er hat mir geantwortet, dass die Reisen sehr interessant sind, weil man viele neue Orte und Leute kennen lernt. Das sei aber auch sehr anstrengend. Beeindruckt hat mich besonders, dass der Bundespräsident mir erzählt hat, dass man Konkurrenten genauso viel Respekt wie jedem anderen entgegenbringen soll." Sebastian hatte dem Staatsoberhaupt auch ein Geschenk mitgebracht: eine Karte mit österreichischen Sehenswürdigkeiten wie dem Riesenrad. "Es hat ihm voll gefallen." So dauerte das Interview nicht wie im Brief gewünscht 15 Minuten, sondern rund eine halbe Stunde. Dazu gab es noch eine Führung durch die Hofburg.

Noch vor den Osterferien will der 14-Jährige das Interview für seine Abschlussarbeit fertigstellen. Im Mai, wenn die Waldorfschule das 40-Jahr-Jubiläum feiert, folgt die Präsentation im Ursulinenhof. "Ich habe den Präsidenten dazu eingeladen." (viel)

