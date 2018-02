Wie oft haben Pflanzen eigentlich Sex?

Vortrag zum Darwin Day 2018 beleuchtet die Vor- und Nachteile sexueller Fortpflanzung für sesshafte Organismen.

Tulpe: In der Blüte finden sich männliche und weibliche Anlagen. Bild: Ilustration: OÖN-Grafik

Sex ist die Grundlage von Anpassung und Evolution. Schon Darwin machte sich darüber Gedanken, ihm fehlten aber die Grundlagen von Vererbungslehre und Genetik. Sex ist auch das Thema des "Darwin Day 2018", der mit einem Vortrag im Schlossmuseum Linz (9. Februar, 18.30 Uhr) begangen wird. Sprechen wird Susanne S. Renner, Professorin am Institut für systematische Botanik an der Universität München.

OÖN: Sexualität unter Pflanzen, eine noch immer seltsame Vorstellung, wurde lange Zeit geleugnet …

Renner: Ja, es ist auch morphologisch für uns alle schwer zu verstehen, was in scheinbar hermaphroditischen Blüten, wie jenen der Tulpe, die ja Pollen produziert und eine Narbe hat, das Männliche und das Weibliche ist.

Man stellt sich ja beim Begriff Sexualität eine gewisse Bewegung vor, was bei Pflanzen auch schwierig ist, oder?

Ja, da liegt der Hund begraben. Für diese Beweglichkeit, dass also die männlichen Samenzellen oder Gameten zu den weiblichen Eizellen kommen, dafür benutzen die meisten bei uns heimischen Pflanzen Insekten: Bienen, aber auch Fliegen oder Schmetterlinge.

Wie definieren Sie denn Sexualität unter Blütenpflanzen generell?

Die Definition für Sex ist für alle Lebewesen gleich, nämlich: regelmäßiger Austausch von Genmaterial. Das gilt für Pflanzen wie für Tiere. Man braucht das Wort "regelmäßig", um das vom horizontalen Gentransfer (teilweise unter Bakterien, Anm.) oder künstlichen Gentransfers abzugrenzen.

Die meisten Blütenpflanzen sind zwittrig. Wo liegt denn beim Sex mit sich selbst der evolutionäre Vorteil?

Es scheint uns nur so, als hätten die keine Sexualität. Aber zum einen ist Sex mit sich selbst auch Sex. Genaustausch mit sich selbst, den ja auch manche Tiere betreiben, mischt die Gene ebenfalls und führt durchaus zu heterogenen Nachkommen, die zwar nicht superdivers sind, aber doch anders als ihr Elternteil. Nicht jede Zwitterblüte macht automatisch Klone. Das Zweite ist, dass es viele morphologische und genetische Mechanismen gibt, um den Sex mit sich selbst zu verhindern. In der Tulpe, die für uns hermaphroditisch aussieht, reifen zum Beispiel die Gameten (Geschlechtszellen, Anm.) zeitlich versetzt, sodass etwa die Pollen früher reif werden als die Narbe. Oft ist es auch so, dass der Pollen auf der eigenen Narbe gar nicht keimen kann.

Sind diese Mechanismen ein Grund, warum Zweihäusigkeit unter Blütenpflanzen, also die strikte Trennung männlicher und weiblicher Individuen, selten vorkommt?

Zweihäusigkeit ist selten, aber man versteht noch wenig, warum das so ist. Eine Erklärungsidee ist, dass die Zweihäusigkeit ein Risiko sein könnte für sesshafte Arten.

Forschungen zum Beispiel an Hahnenfuß-Arten zeigen, dass sich die gleiche Pflanzenart sexuell als auch asexuell fortpflanzen kann, und das jeweils sehr erfolgreich. Wie kommt das?

Die asexuelle Fortpflanzung bei diesem Hahnenfuß geschieht so, dass Samen gebildet werden, ohne dass Pollen angekommen oder bis zur Samenanlage durchgewachsen sind. Diese Samen sind morphologisch kaum von sexuell gebildeten zu unterscheiden und werden genauso vom Wind verbreitet. Auch ist es nicht so, dass die asexuell gebildeten Samen schlechter angepasst wären als ein genetisch verschiedener, aus der Sexualität hervorgegangener Samen. Manche Kinder sind besser als man selbst, und manche andere sind, na ja ... Wenn man Sexualität betreibt, hat man immer das Risiko, dass einige Nachkommen zufällig besser sind als man selbst, andere sind weniger gut. Beim Hahnenfuß etablieren sich beide Fortpflanzungsarten erfolgreich, sofern sich der Standort nicht ändert.

Wie oft betreiben Blütenpflanzen Sex?

Möglichst oft. Besonders dann, wenn sich die Bedingungen – Temperatur oder Wasserversorgung – am Standort oft ändern. Dann ist es gut, sexuelle Fortpflanzung zu haben ...

… wieder aufgrund der höheren Variabilität der Nachkommen?

Genau, weil vielleicht einige besser sind und die Herausforderung schaffen.

Es gibt aber auch Pflanzen, die von der Zweihäusigkeit zum Quasi-Hermaphroditen wechseln, wenn die Bedingungen stressig werden …

Ja, das gibt es, wenngleich selten. Bei der Spritzgurke etwa. In der Familie der Gurken gibt es sehr viel vor und zurück: Zweihäusigkeit und Einhäusigkeit sind sehr oft entstanden und wieder verschwunden. Aber dazu gibt es wenige Untersuchungen.

