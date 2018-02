Wie man manipulierte Bilder erkennen kann

LINZ. Mehr als 130 Länder beteiligen sich mit Aktionen am "Safer Internet Day".

Sissi Kaiser und Tom Beyer Bild:

Auch die Linzer Filmemacher Sissi Kaiser und Tom Beyer leisten ihren Beitrag. Sie luden am Dienstagabend zu einem Vortrag über Manipulation von Bildern in den Presseclub in Linz.

"Wenn man das Gefühl hat, bei einem Bild stimmt irgendetwas nicht, ist das meist schon ein guter Hinweis, dass manipuliert wurde. Das kann ein Schatten sein, eine Spiegelung oder eine komische Perspektive", sagte Beyer. Die Gäste staunten über zahlreiche Beispiele von verfälschten Bildern.

Etwa über das angebliche Selfie einer italienischen Astronautin – ein Fake-Bild, das um die Welt ging. "In Wirklichkeit stammt das Foto von einem Japaner und ist auch verändert worden", erklärte Beyer. Woran man das erkennen könne? "Die Erde ist auf dem Bild zweimal zu sehen, im Hintergrund des Bildes und in der Spiegelung des Helms."

Es gebe viele Möglichkeiten, zu manipulieren. Man kann den Ausschnitt des Fotos, die Perspektive oder die Farbgestaltung verändern, man kann etwas löschen, dazustellen oder verformen, wie es bei Modelfotos oft gemacht wird. "Ein wichtiger Hinweis ist die Herkunft eines Fotos oder Filmes", sagte Kaiser. Gemeinsam mit Beyer betreibt sie einen Blog, der manipulierte Bilder zum Thema hat.

Foto-Forensiker beschäftigen sich mit dem Aufdecken von Manipulationen. Besonders kompliziert ist das bei Videos. "Mit neuen Computerprogrammen kann man mit ausreichend Bild- und Tonmaterial jedem Menschen jedes Wort in den Mund legen, ohne dass man das merkt", sagt Beyer. (ried)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema