Wie der Sternsinger-Rap aus Lembach den Bundespräsidenten bewegte

LEMBACH/WIEN. Mühlviertler Gruppe zu Besuch in der Hofburg – 16.000 Sternsinger sind derzeit unterwegs.

Die Sternsinger Felix Berger (v.l.), Daniel Rauöcker, Magdalena Kehrer und Marlene Burgstaller mit Begleiterinnen Stefanie Ammerstorfer (l. hinten) und Nici Leitenmüller (r.) bei Bundespräsident Van der Bellen und seiner Gattin Bild: Peter Kubelka

Mit einer besonderen Darbietung brachten Sternsinger aus Lembach (Bezirk Rohrbach) am Samstag die ehrwürdige Hofburg in Wien zum Erzittern: Sternträger Felix und seine drei Heiligen Könige Daniel, Magdalena und Marlene rappten ihre Botschaft von der Geburt Jesu Christi vor Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Das Staatsoberhaupt sei sehr angetan gewesen von der Performance der jungen Oberösterreicher, berichtet Nici Leitenmüller, die als Begleiterin dabei war: "Er sagte, dass ihm der Mut dieser jungen ‘singing kings’ sehr imponierte", berichtet die 28-Jährige, die die Lembacher Sternsingeraktion organisiert. Auch Van der Bellens Ehefrau Doris Schmidauer sei bewegt gewesen: "Sie hatte Tränen in den Augen. Beide waren hin und weg." Ebenso so groß war die Freude bei den Mühlviertlern: "Es war für uns alle ein einmaliges, unvergessliches Erlebnis." Lembachs Pfarrer Kasimir Zareba ist stolz auf seine Heiligen Könige: "Dieser Besuch in Wien ist eine große Ehre für unsere Pfarre."

500 Projekte unterstützt

Insgesamt 40 junge Könige hatten am Samstag ihren Staatsbesuch in der Wiener Hofburg absolviert. Sie stammen aus sieben österreichischen Diözesen und aus Südtirol. "Es ist schön, so viele bunte, fröhliche, singfreudige und hilfsbereite junge Menschen hier bei uns in der Hofburg zu haben", sagte Van der Bellen.

In ganz Österreich sind derzeit 85.000 Sternsinger unterwegs, um ihre Botschaft zu verkünden und Spenden zu sammeln. In Oberösterreich engagieren sich 16.000 Kinder und Jugendliche mit ihren Begleitpersonen. Mit den Spenden werden 500 Partnerprojekte in 20 Ländern auf der ganzen Welt unterstützt, zum Beispiel in Nicaragua, Kenia oder Tansania. Ziel der Hilfsprojekte ist es, Kinder und Jugendliche in der Ausbildung zu unterstützen, die Ernährung zu sichern und nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen.

In der kleinen Mühlviertler Pfarre Lembach werden am Donnerstag und Freitag insgesamt 42 Sternsinger mit acht Begleitpersonen von Haus zu Haus ziehen. "Wir haben keine Schwierigkeiten, genügend Kinder zu finden", sagt Pfarrer Zareba. Das liegt wohl auch am Einsatz von Organisatorin Nici Leitenmüller. Sie war sieben Jahre lang Sternsingerin, bevor sie vor zwölf Jahren die Aktion übernahm. "Solidarität und Nächstenliebe sind mir ein Herzensanliegen", sagt sie. Das überträgt sich auf die Kinder: "Wir trotzen jedem Wetter. Egal, ob Wind, Kälte oder Schnee, wir sind immer unterwegs."

Ein Video des Sternsinger-Rap gibt es auf nachrichten.at

