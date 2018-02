Wie bringen wir unsere Jugend in Bewegung?

LINZ. Jeder sechste Zweitklassler in Volksschulen hat Bewegungsdefizite. Experten mahnen: "Eltern müssen Vorbilder für ihre Kinder sein"

Viel Aufsehen erregte der Bericht in den OÖNachrichten, wonach 15 Prozent der Zweitklassler in Oberösterreichs Volksschulen akute Defizite in Bewegung und Koordination haben. Das ergab die Auswertung von Sportmotoriktests, die im vergangenen Schuljahr an 6700 Schülern in 165 Volksschulen durchgeführt wurden.

"Es gibt immer mehr Schüler, die keinen Purzelbaum zusammenbringen oder es nicht schaffen, einen Ball an die Wand zu werfen und wieder zu fangen", nennt Franz Hinterkörner einige der Defizite. Der Sportwissenschafter ist als Projektkoordinator für den Test beim Land verantwortlich.

Größeres Freizeitangebot

Ähnliche Erfahrungen hat auch Ulrich Werthner gemacht. Er ist Trainer bei der Linzer Zehnkampfunion und hat den Test mit seinem Bruder Roland entwickelt. "Mir fällt auf, dass das Niveau bei den Landesmeisterschaften in der Leichtathletik vor zehn, 20 Jahren wesentlich höher war." Werthner war bei Tests der Volksschüler dabei: "Es gibt einen erschreckend hohen Anteil an Kindern, die keine Bewegung machen."

Doch woran liegt das? "Die reine Bewegungszeit der Kinder geht seit Jahrzehnten zurück", sagt Martin Leitner, Leiter des Fachbereichs Sport an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Das liegt zum einen daran, dass das Umfeld der Kinder immer gefährlicher wird, etwa weil es mehr Straßen mit mehr Autos gibt. "Zum anderen werden auch die Eltern immer vorsichtiger und neigen zur Überbehütung." Drittens ist der Natur mit TV, Computer und Smartphone ein mächtiger Konkurrent erwachsen: "Die Kinder haben heute ein größeres Freizeitangebot als früher", sagt Leitner.

Doch wie können die Kinder zu mehr Bewegung motiviert werden? Hier nehmen die Experten die Eltern in die Pflicht: "Sie müssen ein Vorbild sein und den Kindern möglichst viele verschiedene Bewegungsanreize bieten, vom Wandern bis zum Schwimmen", sagt Sportwissenschafter Hinterkörner. Besonders wichtig sei dabei die Regelmäßigkeit.

Für den zuständigen LH-Stellvertreter Michael Strugl (VP) ist die 2017 an Oberösterreichs Schulen eingeführte "tägliche Turnstunde" zentral: "Damit erreichen wir alle Kinder – auch jene aus eher unsportlichem Elternhaus", sagt Strugl. Aber auch er appelliert an die Eigenverantwortung der Eltern, Sport und Bewegung so oft wie möglich in die Freizeitgestaltung einfließen zu lassen und das Angebot der örtlichen Sportvereine zu nutzen.

Eine weitere Maßnahme sind die zehn Motorikparks, die in den nächsten Jahren in Oberösterreich entstehen werden, darunter in Andorf und Ansfelden.

Der sportmotorische Test "Wie fit bist du?"

6684 Kinder der zweiten Klassen in 165 Volksschulen wurden im vergangenen Schuljahr nach dem von Ulrich und Roland Werthner entwickelten Talent Diagnose System (TDS) auf ihre Sportmotorik getestet:

15 Prozent der Schüler haben akute Defizite in Bewegung und Koordination.

79 Prozent der Kinder haben beim Test einen guten oder zufriedenstellenden Eindruck hinterlassen.

5 Prozent der Schüler haben zwischen 80 und 90 Prozent der möglichen Punkte erreicht und gelten damit als sehr sportlich. Nur ein Prozent der getesteten Volksschüler hat ausgezeichnet abgeschnitten.

3 Fragen an Fritz Fiausch (78)

ehemaliger Turn- und Skilehrer

Der gebürtige Steirer Fritz Fiausch war langjähriger Trainer der Wasserski-Nationalmannschaft und Inhaber der ersten Linzer Skischule. Der pensionierte Sportlehrer lebt seit Jahrzehnten in Linz.

Jeder sechste Volksschüler tut sich schwer mit Bewegung und Koordination. Was sind die Gründe dafür?

Es fehlt an Sportlehrern im Kindergarten und in der Volksschule – das ist der Grundstein. Ich war 30 Jahre Turnlehrer und konnte im Unterricht nur mit Kindern etwas anfangen, die zu Hause gefördert wurden. Das Wichtigste überhaupt sind die Eltern. Wenn die nicht mittun, dann geht gar nichts.

Bewegen sich Kinder heute weniger als in den vergangenen Jahren?

Früher musste jeder Schüler zwei Skikurse machen. Heute fahren viel weniger Schulen auf Skikurs, weil es zu wenige geprüfte Sportlehrer gibt. In vielen Schulen wird der Turnunterricht Lehrern anvertraut, die noch ein paar Stunden für ihre Lehrverpflichtung brauchen. Sport könne ja jeder unterrichten, aber das stimmt nicht. Die ungeprüften Sportlehrer haben dann natürlich Angst, dass sich die Kinder beim Geräteturnen oder im Skikurs verletzen könnten. Es werden immer weniger Lehrer, die eine Sport-Prüfung absolvieren.

Wie kann man Kinder motivieren, damit sie sich wieder mehr bewegen?

Ich versuchte es einige Jahre mit einem Bewegungsprojekt für Kinder. Dabei wurden Schüler vom Unterricht freigestellt, um an einer Skischule Skifahren zu lernen. Aber auch die Eltern müssen sagen: Kinder, geht raus und sitzt nicht stundenlang vor dem Computer. Eltern sollten mit gutem Beispiel vorangehen.



