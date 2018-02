Wie Schwarz-Blau SPÖ und Grüne erneut abblitzen ließ

LINZ. Heftige Debatten, mageres Ergebnis: U-Ausschuss zum Thema Chaos in der Gemeindeaufsicht kommt nicht.

St. Wolfgang: Auslöser eines RH-Berichts über die Gemeindeaufsicht Bild: (Hörmand.)

Das ging gestern aber schnell. Genauso lang wie ein Fußballspiel, also 90 Minuten, dauerte die zweite Sitzung des Kontrollausschusses zum Thema Chaos in der Gemeindeaufsicht.

Das Ergebnis war genau so erwartet worden: ÖVP und FPÖ lehnten den von der SPÖ und den Grünen geforderten Untersuchungsausschuss ab.

Zur Erinnerung: Schon am Mittwoch diskutierten Vertreter der vier Landtagsparteien in einer sieben Stunden dauernden Marathon-Sitzung die Aufarbeitung des kritischen Rechnungshofberichts über die Gemeindeaufsicht des Landes. Auslöser waren geschönte Aufsichtsberichte rund um St. Wolfgang und der Eindruck politischer Einflussnahme auf den Rechnungshof.

Am zweiten Sitzungstag ging’s wesentlich schneller. Das heißt aber nicht, dass die Angelegenheit weniger emotional ablief. Im Gegenteil: Während der Ausschussobmann, FP-Klubchef Herwig Mahr, zu kalmieren versuchte und einmal mehr betonte, dass unter FP-Landesrat Elmar Podgorschek die Gemeindeaufsicht ohnehin reformiert werde, brachte genau dies bei SP-Klubchef Christian Makor das Blut in Wallung: Es brauche einen Untersuchungsausschuss (der auf Landesebene Untersuchungskommission genannt wird), denn nur so könne in der Gemeindeaufsicht "ausgemistet" werden.

Deftige Worte, denen auch Grünen-Chefin Maria Buchmayr nicht nachstand. Die ÖVP habe sich zwar mit kräftiger blauer Unterstützung durch den Kontrollausschuss gemauert, jetzt müssten aber die Parteichefs Thomas Stelzer (VP) und Manfred Haimbuchner (FP) auf die Bühne. "Lassen Sie restlose Aufklärung zu, machen Sie den Weg zu einer Untersuchungskommission frei", so Buchmayr.

Ob diesem Appell Stelzer und Haimbuchner oder deren Abgeordnete bei der nächsten Landtagssitzung am 1. März folgen werden, bleibt fraglich.

Im Fußball würde man sagen: Es gibt zwar eine Verlängerung, am Spielstand wird sich aber nichts mehr ändern. (viel)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema