Wie NS-Opfer Schmirl 80 Jahre nach der Ermordung fast sein Grab verloren hätte

LINZ. Nutzungsrecht lief ab: Dank des Engagements von Heimatforscher Gansinger und der OÖN stellt der Linzer Barbara-Friedhof Grabstätte des ermordeten Polizisten nun kostenfrei.

Sie fanden eine Lösung für das Grab auf dem Barbara-Friedhof: Clemens Frauscher stellte das Grab kostenfrei, Grete Lichtenberger wird es pflegen. Bild: Schwarzl

Er war das erste Mordopfer der Nazis nach deren Einmarsch in Österreich im März 1938: Josef Schmirl (41), der zuvor im autoritären Ständestaat als Kriminalbeamter der Polizeidirektion Linz unter anderem mit der Verfolgung illegaler Nationalsozialisten und deren Vergehen befasst war.

Das kostete ihn nach dem "Anschluss" das Leben. Schon am Abend des 13. März 1938 führten ihn SA- und Gestapo-Männer aus seiner Wohnung in der Linzer Auerspergstraße vor den Augen seiner Tochter Anneliese (9) ab. Sie sah ihn nie wieder. Am 14. März 1938 wurde Schmirl im Linzer Polizeigefängnis erschossen.

Niemand wollte 350 Euro zahlen

Jetzt, 80 Jahre nach seiner Ermordung, sollte Schmirls Grab auf dem Linzer Barbara-Friedhof aufgelassen werden. Denn das Nutzungsrecht laufe mit 21. März 2018 ab, ließ die Verwaltung des Barbara-Friedhofs Ende Februar wissen. Entweder jemand zahle die Gebühr von 350 Euro für die nächsten zehn Jahre – oder das Grab müsse geräumt werden.

Zuletzt bezahlt hatte die Grabgebühren, die jeweils für zehn Jahre gelten, 2008 Schmirls Tochter Anneliese. Doch sie starb 2010 im Alter von 82 Jahren in Ried. Der renommierte Innviertler Heimatforscher Gottfried Gansinger, der mit Anneliese Schmirl für sein Buch "Nationalsozialismus im Bezirk Ried" viele Interviews geführt hatte, und seine Cousine traten die Erbschaft der kinderlosen und mittellosen Frau an. "Weil Verwandte nicht wollten", sagt Gansinger. Und auch, um das Andenken an Schmirl zu bewahren: "Dieses Grab sollte eigentlich eine Gedenkstätte an das erste NS-Opfer nach dem Anschluss sein." Vor etwas mehr als einer Woche wandte er sich mit diesem Anliegen an das Archiv der Stadt Linz und das Landesarchiv.

Eine Lösung brachte aber erst gestern ein Anruf der OÖN bei der Verwaltung des Barbara-Friedhofs. Leiter Clemens Frauscher zeigte sich dankbar für den Hinweis: "Wir werden das Grab ab sofort kostenlos stellen." Der Chef des kirchlichen Friedhofs kontaktierte auch Grete Lichtenberger, die die Ruhestätte bisher pflegte: "Sie wird sich weiterhin um das Grab kümmern." Sollte sie irgendwann einmal nicht mehr dazu in der Lage sein, "wird das Grab auch weiter auf dem Friedhof erhalten bleiben", sagt Frauscher.

Stadt und Land prüfen

Doch wäre es nicht auch Sache der öffentlichen Hand, das Andenken an einen Menschen wie Schmirl zu bewahren? Von der Stadt Linz hatte Heimatforscher Gansinger zumindest eine Antwort erhalten. Sein Anliegen sei an die "zuständige Stelle an der Stadtverwaltung (Geschäftsbereich Kultur und Bildung) weitergeleitet" worden, wurde ihm beschieden. Doch seither herrschte Funkstille.

Nach Rückfragen der OÖN prüft das Land, ob Schmirl ein Ehrengrab zusteht. "Wir werden ein Gutachten einholen", heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Ehrengräber der Stadt gebe es in Linz nur für Bürgermeister, sagt Stadtchef Klaus Luger (SP): "Die Kriterien für die Vergabe von Betreuungsgräbern werden derzeit objektiviert." Daher könne er keine Aussagen zu dem Fall treffen. Aber: "Ich stehe dem Anliegen positiv gegenüber."

