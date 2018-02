Wie Herr Hubauer in Braunau eine Amokfahrt verhinderte

BRAUNAU. Weil er keine Leberkässemmel bekam, versuchte ein 38-jähriger Mann in Braunau, Menschen zu überfahren. Herbert Hubauer stoppte den potenziellen Amoklenker

Herbert Hubauer zerrte den Lenker aus dem Wagen und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Eigentlich wollte Herbert Hubauer gemeinsam mit seiner Ehefrau Rosi am Montagnachmittag entspannt im Intersparmarkt am Braunauer Erlachweg einkaufen gehen. Als das Ehepaar kurz nach 16 Uhr beim Supermarkt eintraf, stürmte ihnen ein offensichtlich erzürnter Mann aus der Filiale entgegen.

Der 38-jährige Braunauer hatte bereits in der Filiale zu randalieren begonnen und Waren zu Boden geworfen, berichtet die Polizei. Der Grund für den Wutanfall: Der Arbeitslose hatte zu wenig Geld bei sich und bekam deshalb nicht seine gewünschte Leberkässemmel.

"Er hat von einem Verkaufsstand vor dem Eingang alles runtergeschmissen und ist wutentbrannt zu seinem Pkw, den er vor den Einkaufswagen im Halteverbot geparkt hat, gelaufen. Ich hab mir noch gedacht, Gott sei Dank fährt der Narrische jetzt weg", sagt Hubauer im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Aber es kam anders: Anstatt wegzufahren, steuerte der 38-Jährige auf das Eingangsportal des Supermarktes zu. Mehrere Menschen konnten sich nur mit einem Sprung zur Seite retten. "Meine Frau ist weggesprungen und mit der Hüfte gegen die Einkaufswagerl gestoßen. Dabei hat sie sich ein wenig verletzt", berichtet Hubauer.

Der dunkelgrüne Pkw stand bereits mit dem Kotflügel innerhalb des Supermarktes, als Hubauer einschritt. Der pensionierte Polizist riss die Fahrertür auf und griff sich mit beiden Händen den Lenker. "Der Mann war ein ziemlicher Bär. 110 Kilo mindestens. Es war ein großes Gezerre, bevor ich ihn aus dem Auto draußen hatte. Am Anfang hat er noch versucht, sich gegen meinen Griff zu wehren. Er hat aber dann schnell aufgegeben." Warum hat Hubauer so beherzt eingegriffen? "Auch wenn ich bereits in Pension bin, kann ich bei solchen Sachen doch nicht wegschauen", sagt er.

Haftbefehl erlassen

Ein zweiter Zeuge des Vorfalls, ein 43 Jahre alter Mann aus Burgkirchen, eilte Hubauer zu Hilfe und hielt mit ihm gemeinsam den 38-Jährigen so lange fest, bis die Polizei nach etwa zehn Minuten eingetroffen war. Die Staatsanwaltschaft Ried erließ einen Haftbefehl gegen den Braunauer. Er wurde wegen Fremdgefährdung in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Die Bezirkshauptmannschaft Braunau ließ seinen Führerschein vorläufig einziehen.

Auch der Sparmarkt hat bereits auf den Vorfall reagiert. Mehrere Blumentöpfe aus Beton wurden so umgestellt, dass künftig niemand mehr mit dem Auto in den Eingangsbereich fahren kann.

