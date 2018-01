Wie Glücksspielbetreiber die Behörden austricksen

WELS/LINZ. 17 landesweit beschlagnahmte Glücksspielautomaten mussten vergangene Woche wieder zurückgegeben werden, diese Woche weitere 19.

Durchgesetzt hat es der Anwalt der betroffenen Automatenbetreiber. Er beruft sich auf die Judikatur eines einzigen Richters am Landesverwaltungsgericht, „der unser Glücksspielgesetz für EU-rechtswidrig hält“, sagt Alexandra Löberbauer (43), die Leiterin der Sicherheitsdirektion Wels: „Alle übrigen Richter der Verwaltungsgerichts sehen das anders.“

Mehr als 900 beschlagnahmte Automaten lagern derzeit im Keller der Welser Behörde, allein im Vorjahr sind 200 dazugekommen. Denn die Messestadt ist ein Hot Spot der illegalen Szene. 5,5 Millionen Euro Geldstrafe wurden hier wegen illegalen Glücksspiels im Vorjahr verhängt, 23 Betriebe mussten zwangsweise schließen.



Privatdetektive unterwegs

Die legalen, vom Land Oberösterreich konzessionierten Betriebe machen Druck, „dass wir die illegale Konkurrenz eindämmen“, sagt Löberbauer: „Sie schicken Privatdetektive aus, die uns mit Anzeigen eindecken.“ Hinzu kommen die Kontrollen durch die Finanzpolizei, die in Wels besonders rigoros durchgeführt werden.

Doch der Nachweis des illegalen Glücksspiels ist schwierig. Denn die Betreiber so genannter „Klingelbetriebe“ sind auf der Hut: „Wenn wir anläuten, werden die Geräte sofort per Fernbedienung heruntergefahren, oft sind sie bei der Kontrolle noch warm.“ Doch bespielt werden die „einarmigen Banditen“ dann nicht mehr. Das wäre aber die Voraussetzung für eine Beschlagnahme.

Für eine Betriebsschließung genügt hingegen der bloße Verdacht. Dazu macht die Finanzpolizei „Testspiele“ an den Geräten. Sind sie funktionsfähig, wird die Schließung verfügt. „Doch bis so eine Verfügung umgesetzt werden muss, gehen die Betreiber mit Hilfe spezialisierter Anwälte den Weg durch alle Instanzen“, sagt Löberbauer. So zieht sich das Verfahren hin. In der Zwischenzeit machen die Betreiber ungeniert weiter – bis das Ganze ohnehin verjährt ist.

„Uns fehlt ein gesetzliches Zwangsmittel für Betriebsschließungen durch den Nationalrat“, sagt Löberbauer. „Dann könnten wir illegale Betriebe sofort dichtmachen, den Strom abdrehen und die Tür versiegeln, damit sie auf Dauer geschlossen bleiben.“ Und „Wiederholungstäter“ könnte man durch drastische Geldstrafen bis 60.000 Euro abschrecken.

