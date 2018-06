Wetter bleibt heiß mit bis zu 30 Grad, Unwetter möglich

LINZ. In Lenzing, wo in früheren Jahren Kinder von den Brücken ins kühle Nass des Flusses Ager sprangen, steht dieses Jahr das Wasser nur noch knöcheltief zum Durchwaten – ein Sinnbild für die Trockenheit in Oberösterreich.

Symbolbild Bild: (Volker Weihbold)

Zehntausende Oberösterreicher haben am Wochenende versucht, der Hitze ein Schnippchen zu schlagen, indem sie sich in den Freibädern, Seen und Flüssen des Landes abkühlten. Das Linzer Parkbad und das Freibad Garsten bei Steyr freuten sich über viel Besuch und Wassertemperaturen von 25 bis 26 Grad. Eine Spur erfrischender ist der Badesee Feldkirchen an der Donau mit 22,5 Grad und das Rodlbad in Gramastetten mit etwa 20 Grad. Der Attersee weist zwar offiziell nur kühle 18 Grad aus, im Seebad in Nußdorf am Attersee soll es jedoch bereits "gefühlte 21 Grad" geben, sagt Gabriela Hirz vom Seebad. "Wir werden irrsinnig gut besucht. Jeder nützt das gute Wetter für einen Bade- oder Wandertag."

So wird das Wetter

Diese Woche bleibt es vorerst so heiß wie zuletzt. Die Temperaturen erreichen stellenweise die hochsommerliche 30-Grad-Marke. Ab Dienstag sind im Mühlviertel und im Gebirge Gewitter zu erwarten. "Das Potenzial für Starkregen und Hagel ist da", sagt ZAMG-Meteorologe Christian Ortner. Erst am Wochenende erreichen uns kühlere Luftmassen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema