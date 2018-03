Westring: Der Fahrplan zum Baustart

LINZ. Heuer ist es soweit: Der Bau des Westrings beginnt. Ein OÖN-Überblick, was vorher noch erledigt werden muss – und wie der Bauzeitplan aussieht.

Es ist das mit Abstand größte Projekt, das die staatseigene Autobahngesellschaft Asfinag in den nächsten Jahren in Oberösterreich in Arbeit haben wird: der Linzer Westring. Und nach Jahren der Verzögerung durch Projektgegner startet heuer die Bauphase: Ein OÖN-Überblick, wann wo was geschieht – und was noch erledigt werden muss, damit im Herbst die Bagger auffahren können.

Europaweite Ausschreibung läuft derzeit: Mit Kosten von 240 Millionen Euro rechnet die Asfinag für den ersten Bauabschnitt. Der beinhaltet den Bau der Brücke sowie deren (Tunnel)-Anbindung an Rohrbacher (B127) und Eferdinger Bundesstraße (B129). Der Löwenanteil der Summe fließt in den Bau, die europaweite Ausschreibung läuft gerade. Es ist der bisher größte Einzelauftrag, den die Asfinag je ausgeschrieben hat. Bis 11. April haben Baufirmen und -konsortien noch Zeit, ihr Angebot zu legen.

11. April bis Juli – Angebote werden geprüft: Rund drei Monate nimmt sich die Asfinag Zeit, die Angebote zu prüfen. Es zählt nicht nur der Preis. Bonuspunkte gibt es, wenn Firmen eine Baubeschleunigung anbieten oder Verkehrsbehinderungen auf bestehenden Straßen während des Baus so gering wie möglich halten.

Entscheidung über den Bestbieter im Juli: Im Juli fällt die Entscheidung, wer den Zuschlag bekommt. Unterlegene Anbieter können Einspruch erheben, das sollte den Baubeginn aber nicht verzögern. Jene Firmen, die den Zuschlag bekommen haben, haben drei Monate Zeit, den Baustart vorzubereiten (das beinhaltet, die Geräte auf die Baustelle zu schaffen, die Mannschaft aufzustellen etc.). Innerhalb dieser Zeit müssten allfällige Einsprüche entschieden sein.

Oktober/November 2018 – es geht los. Zu diesem Zeitpunkt soll dann tatsächlich mit dem Bau der Westring-Brücke begonnen werden.

Ende 2020 – Brücke steht, kann aber noch nicht befahren werden: Wenn alles nach Plan läuft, soll zu diesem Zeitpunkt die vierte Donaubrücke stehen. Für den Verkehr freigegeben wird sie da aber noch länger nicht. Denn was im Herbst 2020 noch fehlen wird, sind die Anbindungen an die B127 und die B129. Weil es sich um Auf- und Abfahrten handelt, die nördlich wie südlich der Donau in den Berg geschlagen werden müssen, wird das zumindest weitere zwei Jahre in Anspruch nehmen.

2023 – die ersten Privatfahrzeuge fahren über die Brücke: Die Westring-Brücke samt ihrer Zufahrten soll – mit je zwei Fahrspuren in jede Richtung – fertig sein. Für den allgemeinen Verkehr freigegeben werden allerdings vorerst nur zwei Fahrspuren (je eine pro Richtung). Denn das Projekt Westring geht in Phase zwei: den Bau des Freinbergtunnels. Für die Bauarbeiten (darunter der Abtransport der Gesteinsmassen) wird noch bis Ende 2028 eine Brückenhälfte reserviert sein.

2028/29 – jetzt fehlt nur noch ein Teil: In diesen Jahren soll auch der Freinbergtunnel fertig sein (inklusive der Bahnhofsknotens und des unterirdischen Abschnitts im Bereich der Waldeggstraße).

2031/32 – nun sollte alles fertig sein: 2029 beginnt die Phase 3 des Westringbaus mit der Brücke über die Westbahn inklusive des Lückenschlusses zur A7. Ende 2031/Anfang 2032 sollten alle Arbeiten abgeschlossen sein.

