Weshalb wir keine Köpfe transplantieren

LINZ. Seminarabend am Neuromed Campus am 17. Mai mit führenden Medizinern der Kepler-Uni-Klinik.

Der Turiner Neurochirurg Sergio Canavero geht mit dem Plan seit mehr als zwei Jahren hausieren. Er will, so kündigt er es zumindest immer wieder an, den Kopf eines schwerkranken Menschen auf den Körper eines hirntoten Spenders setzen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Canavero seinen Plan ausführt? Wo sind die medizinischen Schwierigkeiten, wo die rechtlichen und ethischen? Und vor allem: Warum wird eine solche Operation in Österreich in absehbarer Zeit nicht ausgeführt werden? Das sind Themen eines Seminarabends der Medizinischen Fortbildungsakademie und der Medizinischen Gesellschaft Oberösterreich am 17. Mai ab 19 Uhr am Neuromed Campus der Linzer Kepler-Uni.

Darüber referieren unter anderem JKU-Rektor Meinhard Lukas (rechtliche Überlegungen), Neurochirurgie-Professor Andreas Gruber sowie weitere führende Mediziner der Kepler-Uni-Klinik.

Eintritt frei, Anmeldung nur für Ärzte. Weitere Infos auf medak.at/fortbildungen.html

