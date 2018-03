Wenn der Sonntag zur Herzensangelegenheit wird

GMUNDEN. Am Liebstattsonntag werden wieder Tausende Liebesbeweise aus Lebkuchen verschenkt - Traumwetter erwartet.

Gmunden lädt zum traditionellen "LIeb’ abstatten" ein. Bild: Hörmandinger

Die Produktion der Lebkuchenherzen hat in Gmunden eine lange Tradition, die einst von den alten Lebzeltern aufrechterhalten wurde. Heute stehen die vier Konditoreien Baumgartner, Grellinger, Hinterwirth und Steiner hinter Gmundens Herzensangelegenheit.

An die 20.000 mit Zuckerspritzguss-Sprüchen verzierte Lebkuchenherzen ("I hab die gern", "1000 Bussi!") wurden auch heuer wieder in den vier Betrieben für den Liebstattsonntag, der morgen in der Traunsee-Stadt über die Bühne geht, produziert. Auch wenn der Liebstattsonntag die Veranstaltung des Trachtenvereins D’Traunseer ist, gab es für die Gmundner Zuckerbäcker vor dem großen Tag viel zu organisieren und untereinander abzustimmen.

Der Aufwand wird sich auf alle Fälle lohnen. Nicht zuletzt wegen der traumhaften Wetterprognose – für morgen wird wie bestellt im ganzen Land sonniges Wetter mit frühlingshaften Temperaturen erwartet – werden auch heuer wieder viele tausend Besucher teils von weit außerhalb des Salzkammerguts anreisen. Sie alle kommen zum traditionellen "Lieb’ abstatten" mit den besonderen Herzen und sämtlichen Rahmenveranstaltungen.

Herzerl und Kinderprogramm

Gestartet wird um 9.30 Uhr mit einer Bauernmesse in der Stadtpfarrkirche, die dann in den Festzug durch die Altstadt und dem traditionellen "Herzerlverteilen" auf dem Rathausplatz an der Esplanade übergeht. Neben den süßen Köstlichkeiten dürfen sich auch die kleinen Festtagsbesucher am Nachmittag auf ein buntes Kinderprogramm mit dem Verzieren von Lebkuchenherzen freuen. Der wohl wichtigste Feiertag der Traunsee-Metropole kann erstmals auch zu einem gemütlichen Geschäftsbummel genutzt werden. Zwar hatte in den vergangenen Jahren der eine oder andere Betrieb seine Pforten inoffiziell geöffnet. Doch heuer wollten die Gmundner Veranstalter Klarheit und Rechtssicherheit. Stadtgemeinde, Wirtschaft und Trachtenverein hatten deshalb offiziell bei der Landesregierung die ausnahmsweise Ladenöffnung am Liebstattsonntag beantragt – und auch erhalten. Mehr als zwei Dutzend Innenstadtkaufleute werden zwischen 10 und 17 Uhr ihre Geschäfte öffnen. Und den Liebstattsonntag somit bereichern.

Die Geschichte des Brauchtums

Das „Abstatten der Liebe und Treue“ gilt als überlieferter Hintergrund des Liebstattsonntags: Der damals für Gmunden zuständige Passauer Bischof begründete den Brauch für die Kurstadt am Traunsee. Der Bischof beauftragte den Stadtpfarrer, jeweils am 4. Sonntag in der Fastenzeit die Armen der Stadt zum gemeinsamen Mahl einzuladen.

Historisch gesehen war dies die Bestätigung der Corpus Christi Bruderschaft, die im 17. Jahrhundert als Antwort auf die protestantische Reformbewegung in Gmunden wiederbelebt wurde. Ihre jährliche Hauptversammlung hielt sie am Mittfastensonntag unter dem Namen „Liebesversammlung“ ab.

Aus dieser hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte der „Liebstattsonntag“ entwickelt, an dem die Gmundner ihre „Lieb´ abstatten“ auch in Form von karitativen Gesten und Geschenken an weniger begüterte Mitmenschen.

Auch heute noch wird dieser Sonntag von einem feierlichen Kirchgang mit den Trachtenvereinen begonnen, der im Verschenken von Lebkuchenherzen gipfelt.

Im Jahr 2014 wurde der Liebstattsonntag in die UNESCO-Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen.

