Weniger Einbrüche und Autodiebstähle in Oberösterreich

LINZ. In Oberösterreich war im Jahr 2017 die Anzahl der Einbrüche in Häuser und Wohnungen rückläufig, ebenso jene der Kfz-Diebstähle, auch die Zahl der Gewaltdelikte wurde etwas weniger.

Polizeidirektor Pilsl ist zufrieden. Bild: vowe

Das gab der oberösterreichische Polizeichef Andreas Pilsl am Donnerstag bekannt, der auf eine "alles in allem gute Kriminalstatistik 2017" zurückblicken kann. "Sorgenkind" ist für den Leiter des Landeskriminalamts Gottfried Mitterlehner die "schnell wachsende Cyber-Kriminalität". Die Verbrechen im Internet wie Darknet oder das Hacken von Homepages sei eine Herausforderung, erklärte der Kripochef. Waren es 2008 noch 582 angezeigte Fälle von Cyber-Crime, hat sich diese Zahl im vergangenen Jahrzehnt nicht ganz vervierfacht. Konkret wurden vergangenes Jahr 2.182 Fälle angezeigt, und 916 geklärt, was einer Aufklärungsquote von 42 Prozent entspricht.

Video: "2000 Strafanzeigen weniger"

Erfreulicher stelle sich die Situation bei den Eigentumsdelikten dar. Auch wenn die Aufklärungsquote mit gut 14 Prozent wie üblich gering sei, stiegen vergangenes Jahr weniger Einbrecher in Wohnungen und Einfamilienhäuser ein. Die angezeigte Zahl sank von 1.260 auf 1.128 Fälle. "Sensationell niedrig" sei laut Mitterlehner mit 176 die Anzahl der gemeldeten Diebstähle von Autos gewesen. Im Jahr zuvor lag sie bei 268.

Die Situation bei Gewaltverbrechen blieb relativ unverändert. Die Anzahl war mit 5.293 im Vergleich zu 5.473 im Jahr 2016 leicht rückläufig, die Aufklärungsquote von knapp 89 Prozent wieder sehr hoch. Insgesamt 28.426 Tatverdächtige registrierte die Polizei 2017 in Oberösterreich. Der Anteil der Ausländer stieg, er betrug vergangenes Jahr laut Statistik 31,7 Prozent. Die Afghanen rangieren bei der Reihung nach Nationalität mittlerweile nach Rumänen, Deutschen und Türken an vierter Stelle. Noch vor der Flüchtlingswelle seien sie gar nicht in der Liste aufgeschienen, erklärte Pilsl. "Hier müssen wir etwas machen", meinte er. Vor allem die Geldbeschaffung über Drogenkriminalität sei das "Problemfeld".

Video: Polizei präsentierte Kriminalstatistik

