Welserin wurde trotz Sicherung des Gepäcks bei Zugfahrt erneut bestohlen

das gehört zum Zugfahren und wenn man schläft, dann ist nichts mehr sicher. Gerade von Italien herauf soll das öfter passieren im Nachtzug. die ÖBB sind jedenfalls nicht versichert.



aber warum muss man immer so ein teures Zeug mitnehmen, ein Billiggerät tut es auch und wenn man was sichert, dann halt ein bisserl besser, überhaupt dann, wenn man so einen guten Schlaft hat.



mit einem ordentlichen Drahtseil und Schlössern hätte der Langfinger nicht so viel Freude gehabt.