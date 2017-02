Welserin brutal überfallen: 20.000 Euro Belohnung

WELS. Nach dem brutalen Überfall auf eine 70-Jährige in Wels hat der Sohn des Opfers insgesamt 20.000 Euro Belohnung für Hinweise, die zum Täter und zur Beute führen, ausgelobt.

Der Tatort in Wels: Hier wurde die Frau überfallen. Bild: (www.laumat.at)

Die Dame war in der Nacht auf den 25. Jänner in ihrem Haus im Welser Stadtteil Vogelweide von drei maskierten Männern im Schlaf überrascht worden. Die Unbekannten waren über eine Baustelle in das Innere des Hauses gelangt, hatten die im Wohnzimmer schlafende Frau mit einem spitzen Gegenstand bedroht und anschließend mit Kabelbindern gefesselt.

Zwei der Täter durchsuchten dann das Haus, während einer das verängstige Opfer bewachte. Erbeutet wurden Schmuck und Bargeld. Das Trio flüchtete mit einem gestohlenen Toyota Land Cruiser, der wenig später im Welser Stadtgebiet sichergestellt werden konnte.

Weiter keine Spur von den Tätern

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Von den Tätern fehlt aber weiterhin jede Spur. Die drei Männer waren zum Tatzeitpunkt mit schwarzen Sturmhauben maskiert und trugen dunkle Jacken. Sie sollen zwischen 155 und 165 Zentimeter groß sein und haben mit ausländischem Akzent gesprochen.

Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, wurde vom Sohn der überfallenen Frau nun eine Belohnung ausgelobt: 10.000 Euro gibt es für Hinweise die zur Ausforschung und Festnahme der Täter führen, weitere 10.000 Euro, wenn alle erbeuteten Schmuckstücke wieder gefunden werden können.

Hinweise nimmt jede Polizeiinspektion oder direkt an das Landeskriminalamt Oberösterreich unter der Telefonnummer 059133/403333 entgegen.

