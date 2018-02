Welser Integrationsstudie: Expertin kritisiert die Kindergarten-Gebühr

WELS. Oft entstehen Probleme, weil Lehrer und Eltern unterschiedliche Erwartungen haben.

Viele Eltern mit ausländischen Wurzeln wünschen, dass ihre Kinder an Nachmittagen pädagogisch betreut werden – am besten gleich in den Schulen. Bild: Stadt Wels

Wie steht es um die Integration ausländischer Bürger in Wels? Wie intensiv engagieren sich Eltern während der Pflichtschulzeit ihres Nachwuchses in Schulen? Diese Fragen versuchte Gudrun Biffl vom Institut für Migration und Globalisierung an der Donau-Universität Krems zu beantworten. Gestern präsentierte sie mit Manfred Zentner ihre von der Stadt beauftragte Studie.

Die wichtigsten Fakten: 23 Prozent der knapp 60.700 Einwohner sind Ausländer. Wels wuchs zwischen 2002 und 2016 ausschließlich durch deren Zuzug. Der Anteil der Welser mit Migrationshintergrund stieg von 22 Prozent (2002) auf 29 Prozent (2016).

Der hohe Ausländeranteil stellt das Bildungssystem vor große Herausforderungen – zumal die Zuwanderer ihren oft niedrigen Sozialstatus häufig vererben. "Bei österreichischen Familien erreichen Kinder meist die nächsthöhere Bildungsstufe, nicht aber bei den Migranten", sagt Biffl: "Wels hat eine sehr geringe Bildungsmobilität." Für sie steht fest: "Wenn wir jetzt nicht extrem in die Bildung der Jugend investieren, werden wir den Lebensstandard nicht halten können." Pädagogen und Schulen müssten bessere Werkzeuge erhalten, um auch die Familien zu erreichen.

"Schulsozialarbeit ist unerlässlich", sagt Zentner und verweist nach Lehrer- und Eltern-Interviews auf das Dilemma der unterschiedlichen Erwartungshaltungen. Pädagogen beklagen mangelnde Unterstützung ihrer Schüler in den Familien. "Eltern wiederum erwarten von Lehrern Dinge, die sie nicht liefern können, weil sie ausbildet sind, Wissen weiterzugeben. Sie sind oft alleine gelassen bei den Herausforderungen unserer Gesellschaft. Sie dafür zu kritisieren, ist unfair", sagt Biffl.

Viele Eltern mit ausländischen Wurzeln wollen, dass ihre Kinder nachmittags betreut werden – am besten gleich in der Schule. "Auch weil die Zuwanderer bei den Hausaufgaben ihrer Kinder oft überfordert sind – wegen schlechter Deutschkenntnisse", sagt Zentner.

Biffl kritisiert die kostenpflichtige Nachmittagsbetreuung in Kindergärten: "Wer nimmt als Erster sein Kind raus, weil er sich das nicht mehr leisten kann? Bildungsferne Familien – und damit bleiben die Kinder weiter bildungsfern."

"Die Qualität einer Schule hängt auch vom Wohnumfeld ab", fanden die Autoren heraus. In Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil setze bei österreichischen Eltern "die Flucht in Privatschulen ein" (Biffl) ein. In den öffentlichen Bildungseinrichtungen nehme dann das Eltern-Engagement kontinuierlich ab: "Viele meiden Elternabende aufgrund der Verunsicherung durch mangelhafte Deutschkenntnisse", sagt Zentner.

Wie steht es um die Disziplin?

Familien aus verschiedensten Herkunftsländern haben auch ganz differente Einschätzungen von Disziplin. Auch das führe oft zu Konflikten. "Durch ordentliche Schulsozialarbeit kann auch in Familien gearbeitet und dort die Bedeutung von Bildung vermittelt werden", fordert Biffl.

Aktuell gibt es in der Noitzmühle und der Gartenstadt an drei Nachmittagen eine "Lernwerkstatt Deutsch". 90 Schüler aus 14 Ländern werden betreut und auch bei Hausaufgaben unterstützt. 42 Sprachpädagogen in Kindergärten fördern derzeit in Einzel- und Gruppenunterricht die Kleinen. Das Probleme: Die speziell ausgebildeten Pädagogen sind gefragt, es gibt eine hohe Fluktuation.

Integration in Wels

23 Prozent der knapp 60.700 Welser haben keine österreichische Staatsbürgersschaft – Tendenz steigend.

29 Prozent der Bewohner der Einkaufsstadt sind im Ausland geboren, sie haben also Migrationshintergrund.

42 Sprachen werden in den Kindergärten von Wels gesprochen – 42 Sprach-pädagogen wollen mit gezielter Förderung die Deutschkenntnisse der Kinder verbessern.

