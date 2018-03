Wels: Kälte heizt Messebesuch an

WELS. Erster Publikumstag der Energiesparmesse mit großem Andrang auf die Wärmetechnik.

Die Welser Energiesparmesse wird auch bei Frost gestürmt. Bild: Weihbold

Minus acht Grad zeigte das Thermometer am Freitagmorgen im Welser Stadtzentrum. Trotz klirrender Kälte wälzte sich wenig später eine Autokolonne in Richtung Messegelände zur Energiesparmesse: "Die frostigen Temperaturen kommen uns entgegen, weil die Sensibilität fürs Heizen dadurch größer ist", freute sich Messedirektor Robert Schneider.

Zur Messeeröffnung im Welios erschien aus den Reihen der Bundesregierung Agrarministerin Elisabeth Köstinger (VP). Wie die schwangere Ministerin lobten auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und dessen Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) die Innovationskraft der 800 ausstellenden Unternehmen. Spätestens zu Mittag waren die Messehallen gut gefüllt. Besonders stark war der Andrang bei den Heizkessel-Ständen. Überdurchschnittliches Publikumsinteresse bemerkte man beim Messethema E-Mobilität. Fred Bamminger präsentierte als bundesweit erster Nissan-Händler ein neues Modell: "Als Aussteller müsste ich mit fünf Leuten gleichzeitig sprechen."

In Kooperation mit dem städtischen Energieversorger Wels-Strom wurden 30 Ladestationen aufgestellt: "Das ist der größte E-Ladepark Österreichs. Er war schon an den Fachbesuchertagen bummvoll", sagt Schneider. Noch ein Megatrend bestimmt die heurige Energiesparmesse: "Es gibt keine Heizung mehr, die nicht digital gesteuert werden kann", sagt der Messedirektor. Das Thema Digitalisierung hielt zuletzt auch in der Sicherheitstechnik Einzug: "Noch vor zwei Jahren war die Bedienbarkeit über das Handy kein Thema", sagt Karl Hochbichler von der Firma HFE in Scharnstein.

Inzwischen sind die Apps so weit entwickelt, dass die Steuerung über das Smartphone keine Probleme mehr macht. Nicht immer ist es die Technik, die Besucher begeistert: "Wir interessieren uns für Böden und Bäder", sagt Roswitha Wuschko aus Stadl-Paura. Doch selbst im Badezimmer gehören smarte Funktionen beinahe schon zur technischen Norm. (fam)

14 Messehallen

Auf 65.000 Quadratmetern, verteilt auf 14 Messehallen, präsentieren sich 817 Aussteller. Durch alle Branchen (Bau, Bad, Sanitär, Heizung und Energie) zieht sich heuer das Thema „Smart-Home“, das intelligente Zuhause. Die Messe ist heute von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Die OÖN sind mit zwei Ständen vertreten (Hallen 5 und 21). Gegen Vorlage der OÖNcard bekommen Abonnenten einen Gratis-Kaffee sowie einen Muffin von Resch und Frisch serviert. Bei einem Gewinnspiel hat man Chancen auf einen Seat Ibiza Erdgas.

Umfrage: Was erwarten Sie sich von der Energiesparmesse?

Die OÖNachrichten befragten am ersten Publikumstag Besucher und Aussteller

"Nach dem Verkauf unseres Hauses haben mein Mann und ich eine Wohnung erworben. Wir interessieren uns für Bäder und Böden. Für die neue Dachterrasse suchen wir einen Schwedenofen.“

Roswitha Wuschko, Pensionistin aus Stadl-Paura

„Ich stelle erstmals aus. Die Messe hat dem Thema E-Mobilität einen Schwerpunkt gewidmet. Das ist vernünftig, denn in zehn Jahren werden bis zu 30 Prozent der Autos elektrisch unterwegs sein.“

Fred Bamminger, Nissan-Händler, Wels

„Wir haben noch nichts geplant. Also auch keine Eile. Ich bin gelernter Installateur. Da interessiert mich besonders die Entwicklung der Wärmetechnik.“

Georg Anzinger, Klärwärter aus Rohrbach mit Freundin Simone Kern

„In meinem Altbau sind heuer die Fenster zu wechseln. Es gibt so große Qualitäts- und Preisunterschiede. Am Stand des Landes habe ich mich über Förderungen erkundigt.“

Willi Reizelsdorfer, Pensionist, Wels

