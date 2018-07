Wegen Spielsucht 68.000 Euro an Vereinsgeldern veruntreut: Bedingte Haftstrafe

LINZ. Wegen Untreue ist die Ex-Buchhalterin eines Fördervereins im Mühlviertel zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Das Gericht rechnete es der Angeklagten hoch an, dass sie den Schaden von 68.000 Euro bis auf den letzten Cent zurückgezahlt hatte.

Prozess in Linz Bild: Weihbold

Die Schadensgutmachung stemmte die 48-Jährige mit der Hilfe ihrer Familie und eines Bankkredits. Vor Gericht war der Mutter einer 16-jährigen Tochter die Reue ins Gesicht geschrieben. Als sie im Gerichtssaal ihrem ehemaligen Chef, der als Zeuge geladen war, die Hand schüttelte, konnte sie ihre Tränen nicht mehr unterdrücken.

Wie berichtet überwies die zeichnungsberechtigte Buchhalterin eineinhalb Jahre lang Vereinsgelder auf ihr eigenes Konto bzw. direkt auf die Konten von diversen Online-Glücksspielanbietern (“MrCash“), um ihre Spielsucht zu finanzieren.

„Ich habe keine Ahnung, wie ich da hineinrutschen konnte. Auf einmal sind mir 100 Freispiele angeboten worden“, sagt die Angeklagte zu Richterin Lena Höpfl. Anfangs machte die Frau noch Gewinne und die Aussicht auf das schnelle Geld war natürlich verlockend. „Ich hatte zwei Jobs und bin am Wochenende noch kellnern gegangen. Man will seinem Kind ja auch etwas bieten“, sagte die Alleinerzieherin.

Doch am Ende gab es nur Verluste, die die Buchhalterin deckte, indem sie auf die Konten ihres Arbeitgebers zugriff. „Sie haben da natürlich Ihre Vertrauensstellung ausgenutzt“, sagte die Richterin. Anfangs waren es nur Beträge von 1000 Euro, die sie sich selbst überwies. Beträge, die nicht weiter auffielen. Doch am Ende drehte sich die Eskalationsspirale immer schneller. Jeweils 5000 Euro, drei Tage hintereinander wurden zum Schluss abgezweigt.

Es war die Hausbank, die den Verein auf Unregelmäßigkeiten aufmerksam machte. Denn trotz Verlusten realisierte sie einen kleinen Gewinn von 300 Euro, der von dem Glücksspielanbieter auf ein Vereinskonto eingezahlt wurde. Die 48-Jährige beichtete die Malversationen sofort ihrem Chef, der ihr nach Rücksprache mit einem Anwalt zur Selbstanzeige riet. Damals stand ein Schaden von nur 50.000 Euro im Raum, dessen Rückzahlung die Buchhalterin sofort zusagte. Bei der Polizei legte sie einen Tag darauf ein umfassendes Geständnis ab. Am Ende betrug der Schaden inklusive Anwaltskosten fast 69.000 Euro.

Der Strafaufhebungsgrund der tätigen Reue kam für den Senat nicht in Frage. Dafür wurden der Angeklagten mildernd das reumütige Geständnis, die Schadensgutmachung, ihre Kooperation bei der Aufklärung des Falles und ihre bisherige Unbescholtenheit angerechnet. „Es ist selten, dass ein reumütiges Geständnis so ehrlich gemeint ist“, sagte die Vorsitzende des Schöffensenats und wollte am Schluss der Verhandlung zur Angeklagten „berufsbedingt nicht auf Wiedersehen sagen.“ Denn: „Ich bin mir sicher, wir sehen uns nicht wieder.“

Das Urteil, vier Monate bedingt, ist bereits rechtskräftig.

1 Kommentar pepone (45558) 04.07.2018 13:13 Uhr im Artikel :



Das Urteil, vier Monate bedingt, ist bereits rechtskräftig.



WARUM immer nur bedingt ?

steckt diese Gauner doch mal für ein paar Wochen in Häfen damit sie sich ein LEBENLANG daran erinnern ! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



